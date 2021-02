Codrin Stefanescu il considera pe Florin Iordache un tradator: "A avizat pozitiv mizeria de proiect al rezistilor"

Stefanescu il considera pe Iordache tradator, intr-o postare pe Facebook "Incredibil! Florin Iordache a avizat pozitiv mizeria de proiect al rezistilor privind desfiintarea Sectiei de Investigarea a Infractiunilor din Justitie (SIIJ)! Tocmai Florin Iordache, unul dintre creatorii Sectiei, unul dintre oponentii Statului Paralel, fostul luptator impotriva abuzurilor si incalcarilor drepturilor cetatenesti! Omul pe care l-am aparat public de sute de ori! Pe care l-am sustinut ca ministru al justitiei, pentru care m-am certat rau cu tradatorul de Grindeanu! Cum se mai schimba oamenii si ce usor tradeaza tot in ceea ce au crezut! Jalnic!", a scris Codrin Stefanescu, pe Facebook. Consiliul Legislativ a avizat pozitiv , marti, 16 februarie, cu observatii si propuneri, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, cunoscuta ca Sectia Speciala.Documentul este semnat de presedintele acestui for, fostul vicepresedinte al Camerei Deputatilor, Florin Iordache, unul dintre creatorii Sectiei Speciale si fost ministru PSD al Justitiei.Avizul lui Florin Iordache vine in contextul in care membrii CSM au avizat negativ, pe 11 februarie, acest proiect de lege dupa o sedinta maraton, la un scor lejer: 11 - Aviz negativ, 7 - Aviz favorabil si 1 - Aviz favorabil cu observatii.