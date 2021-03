Codrin Stefanescu ii ataca dur pe liderii PSD: "Se aude Ciolacu si Stanescu? Servitori umili ai puterii ce sunteti!"

"Este absolut inadmisibil modul in care se pozitioneaza PSD Ciolacu vis-a-vis de protestele din strada! Trebuie sustinuti cei din sindicatul Metrorex! Pentru ca au dreptate! Trebuie sustinuti minerii! Pentru ca au dreptate! Trebuie sustinut sindicatul politistilor! Pentru ca au dreptate! Au dreptate si medicii, parintii disperati de haos-ul creat de rezisti in toate scolile, cei din HORECA care sunt in faliment, pensionarii care sunt umiliti ingrozitor! Ca partid social democrat ai obligatia sa fii alaturi de oameni si sa lupti pentru drepturile lor! Se aude Ciolacu si Stanescu? Servitori umili ai puterii ce sunteti!", a scris Codrin Stefanescu, pe Facebook Codrin Stefanescu, care a fost unul dintre cei mai loiali "locotenenti" ai lui Liviu Dragnea a intrat in conflict dur cu noua conducere a PSD, criticandu-l in repetate randuri pe Marcel Ciolacu