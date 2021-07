Conflictul intern din PNL Timisoara continua. Un fost secretar de stat si alti 17 liberali, suspendati din partid

"BPL interimar al PNL Timisoara a decis, cu majoritate de voturi, sanctionarea prin suspendarea calitatii de membru al PNL pentru o perioada de 6 luni pentru 18 membri care au actionat in repetate randuri impotriva Statutului PNL si a deciziei de amanare a alegerilor organizatiei municipale din 3 iulie 2021", au transmis reprezentantii PNL Timisoara, potrivit tion.ro.Potrivit sursei citate, membrii suspendati marti sunt Adrian Aldea, Adrian-Razvan Almajan, Marius Balba, Flavius Balba, Cosmin Cocian, Adrian Colhon, Andrei Diaconu, Adrian Faur, Vlad Golumbu, Sorin Iacobici, Catalin Iapa (fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii), Madalin Gheorghe, Darius Maris, Cristian Miclaus, Mirel Pop, Vasile Ruset, Alin Sirbu si Andrei Savulescu.Biroul Politic Local a votat si propunerea suspendarii calitatii de membru pentru Raul Ambrus, presedintele ales al PNL Timisoara, dar nerecunoscut de filiala judeteana. Potrivit tion.ro , votul s-a dat in unanimitate, dar propunerea va fi inaintata catre BPJ interimar PNL Timis, forul de conducere care poate lua aceasta decizie, conform statutului PNL.Scandalul din PNL a izbucnit in 3 iulie, cand la conferinta municipala s-a chemat inclusiv politia pentru a face ordine. Pentru functia de presedinte al PNL Timisoara au candidat consilierul local Raul Ambrus si viceprimarul Cosmin Tabara, conducerea judeteana a partidului aratandu-si din start sustinerea pentru Tabara.