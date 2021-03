O consiliera USR cu "o situatie financiara mai mult decat stabila", deranjata ca jurnalistii i-au publicat "fara nicio jena" declaratia de avere

Cum arata declaratia de avere a consilierei USR

Cine este Aida Szilagyi. Prezentarea facuta cand a candidat impotriva lui Fritz

Marius Craina, consilier local in Timisoara din partea Pro Romania, a lansat propunerea ca toti consilierii locali sa faca dovada studiilor si a faptului ca locuiesc in Timisoara, postand pe site-ul Primariei Timisoara o copie dupa actul de identitate pe care sa fie ascunse datele cu caracter personal si sa se poata vedea doar localitatea.Potrivit ziuadevest.ro , consilierul USR-PLUS Aida Szilagyi a comentat propunerea lui Craina aratandu-se deranjata ca ziaristii i-au publicat declaratia de avere, publica de altfel pe site-ul primariei, "fara nicio jena"."Nu am o problema cu diplomele si studiile, dar adresa? De ce sa-mi fac publica adresa? Asta dupa ce mi-au publicat toti ziaristii averea fara nicio jena. Cum se aplica GDRP in cazul asta? Nu se aplica politicienilor?", a scris Aida Szilagyi, pe Facebook.Potrivit adevarul.ro , Aida Szilagyi, aleasa consilier local in Timisoara din partea USR, spunea despre sine, atunci cand a candidat impotriva lui Dominic Fritz pentru a fi desemnata candidat din partea USR la Primaria Timisoara, ca are o situatie materiala "mai mult decat stabila".Din postura de candidat pentru un post de consilier local, Aida Szilagyi a depus si declaratia de avere din care reiese ca, detine cinci case de locuit in Timisoara si localitatile limitrofe, una dintre locuinte avand o suprafata de 795 de mp. In plus, potrivit propriei declaratii de avere , consiliera USR a vandut in 2019 o casa in Timisoara cu pretul de 175.000 de euro.Potrivit declaratiei de avere, Aida Szilagyi si sotul sau au in conturi peste 300.000 de euro. De asemenea, consiliera USR a declarat suma de 73.000 de euro primita cadou de la tatal sau.Aida Szilagyi a declarat pentru adevarul.ro ca nu a mentionat veniturile sotului sau in declaratia de avere pentru ca acesta nu este angajat, desfasurand tranzactii imobiliare pe persoana fizica."Sotul meu are afaceri in domeniul imobiliar. Nu are venituri sub forma de salariu. Noi anul trecut am vandut o casa. Acela este un venit. Am derulat astfel de afaceri in ultimii 30 de ani. Am edificat mai multe imobile pe care le-am vandut si acestea sunt veniturile noastre. Noi edificam imobile, vindem, facem tranzactii imobiliare pe persoana fizica. Cam acesta a fost bussinesul de unde provine si averea noastra.In decursul timpului am avut diferite investitii, am ridicat mai multe case pe care le-am vandut in nume personal. Acum nici nu mai avem intentia sa construim. Suntem destul de stabili", a declarat Aida Szilagyi.In campania interna pentru desemnarea candidatului USR la Primaria Timisoara Aida Szilagyi s-a prezentat pentru membrii USR , aratand parcursul sau profesional de la angajata a combinatului chimic Solventul pana la fondarea ONG -ului din domeniul ecologiei.