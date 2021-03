VIDEO O consiliera USR din Timisoara a descins cu jandarmii intr-un restaurant in care luau masa opt oameni

"Angajatii incercau sa-i convinga ca totul e legal, ca toti clientii sunt de fapt cazati la hotel. Ce nu stiu ei e ca noi stiam ca rezervarea a fost facuta inca de ieri, pentru patru persoane... toti timisoreni 100%", a aratat Ana Munteanu, in mesajul care insoteste filmuletul "flagrantului".Ana Munteanu a mai aratat ca "in plenul Consiliului Local de saptamana trecuta s-a discutat speta unor societati comerciale care cereau diverse derogari de la plata chiriilor"."Iata, culmea, nu erau dintre cei care respecta regulile - ci unii dintre "smecherii" care fenteaza sistemul. Exista doua tipuri de oameni: cei care din martie anul trecut respecta cu strictete regulile chiar daca si-au pierdut rabdarea, chiar daca poate ar vrea sa-si petreaca o seara la o cina alaturi de cei dragi.Si mai sunt "smecherii". Cei care nu inteleg ca ajunge ca o singura persoana, dintre cei prezenti ilegal in acest local, sa aiba COVID 19. Doar o persoana.Daca stiti ca exista cazuri in care nu este respectata carantina, va rog semnalati-le autoritatilor", a mai scris Ana Muteanu, pe Facebook Filmarea a starnit un val de critici pe pagina de Facebook a consilierei USR. Inclusiv oameni care sustineau ca au votat USR au criticat demersul Anei Munteanu."Dupa live-ul realizat ieri am primit mai multe amenintari. In general amenintarile au ca scop inducerea unei stari de nesiguranta, frica si temeri - oricat de neplacute sunt aceste sentimente, eu aleg sa nu ma las intimidata.E paradoxal cum o parte dintre cei care sustineau pana acum ca nu mai vor sa vada hotie si ilegalitati in Romania - aproba o conduita nelegala si ameninta cu agresiuni fizice atunci cand sunt demascate incalcari flagrante ale legii.In cursul zilei de maine voi redacta plangeri prealabile catre organele de urmarire penala pentru fiecare dintre amenintarile primite. Nu e firesc sa-mi fie teama sa merg pe strada din cauza faptului ca am avut curajul sa arat ceva despre care toata lumea vorbeste... in soapta", a scris consiliera USR, pe Facebook.