Doua companii municipale infiintate de Gabriela Firea au fost desfiintate. Hotararea a fost luata de Consiliul General

Municipiul Bucuresti, prin CGMB, in calitate de actionar majoritar, urmeaza sa aprobe dizolvarea si lichidarea societatilor Compania Municipala Agrement, Compania Municipala Publicitate si Afisaj.Potrivit proiectelor, se acorda mandat special reprezentantilor Municipiului Bucuresti, prin CGMB, in AGA pentru aprobarea dizolvarii companiilor si numirea lichidatorilor.Referatele de aprobare ale celor doua proiecte precizeaza:*** Compania Municipala Agrement - din luna septembrie 2019 nu a mai desfasurat activitati de agrement, ci exclusiv activitati de curatenie. Pana in luna mai, societatea a incheiat numai contracte prin care s-a obligat la prestarea de servicii de curatenie, insa contractele cele mai importante au incetat, iar de la sfarsitul lunii mai compania nu mai are alte contracte in derulare care sa ii asigure o cifra de afaceri "rezonabila", astfel incat sa isi poata acoperi cheltuielile.*** Compania Municipala Publicitate si Afisaj - societatea nu desfasoara activitati potrivit domeniului principal de activitate si nici activitati de natura celor secundare definite in actul constitutiv. Este invocat de asemenea raportul auditorului extern, conform caruia societatea este supusa unor riscuri privind posibilitatea reluarii activitatii din cauza numarului mare de procese pe rol intentate impotriva societatii, printre care si dosarul prin care s-a solicitat anularea HCGMB nr. 537 din 23 august 2018 privind delegarea gestiunii serviciului public. Se mentioneaza ca, din luna septembrie 2020, societatea a finalizat toate contractele in derulare, fara a incheia noi contracte si ca in prezent genereaza doar cheltuieli de functionare. Pe 27 mai, compania avea 17 angajati, iar costurile operationale pentru luna aprilie au fost de 240.700 lei, dintre care 212.000 - salarii brute ale angajatilor.