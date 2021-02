Costel Alexe refuza sa faca un pas in spate din cauza anchetei DNA care il vizeaza: "Nu exista vreun motiv pentru care eu sa ma suspend dintr-o functie aleasa"

Intrebat duminica, intr-o conferinta de presa, daca intentioneaza sa se suspende de la sefia CJ Iasi in urma anchetei DNA la adresa sa, Costel Alexe a spus ca nu sunt motive sa se intample acest lucru. El a explicat ca a fost ales de catre ieseni."In momentul de fata nu exista vreun motiv pentru care eu sa ma suspend dintr-o functie aleasa. Am fost ales prin vot uninominal de catre ieseni. Iesenii m-au ales ca eu sa aduc dezvoltare judetului impreuna cu echipa de la Consiliul Judetean", a afirmat presedintele CJ Iasi, Costel Alexe.El a precizat ca nu vrea sa faca referiri la dosarul in care este implicat si ca va oferi toate detaliile in fata instantei."In ce priveste situatia mea juridica, nu voi face referire la dosarul in care ma aflu, acest lucru il voi face in fata anchetatorilor. Daca voi fi trimis in judecata voi proba in fata judecatorilor ceea ce am spus deja, ca sunt nevinovat si ca nu am comis nici o ilegalitate, nici cat am fost ministru, nici inainte si nici dupa. In 2024 si eu si ai mei colegi va trebui sa dam dovada masurii noastre prin ceea ce am facut, iar eu mi-am luat niste angajamente in fata iesenilor in campania electorala. Sunt convins ca in 2024 toate acele angajamente le voi onora", a spus Costel Alexe.Intrebat daca ancheta DNA in cazul sau afecteaza imaginea judetului Iasi, dar si a filialei iesene a PNL pe care o conduce, Costel Alexe a raspuns: "Nu este placut pentru nimeni sa stie ca face obiectul unei cercetari penale".Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru luare de mita si instigare la delapidare. In acelasi dosar este urmarita penal si o persoana cu functie de conducere intr-o societate din siderurgie, pentru dare de mita si delapidare.Alexe ar fi pretins de la acea persoana produse din tabla, pentru a aloca gratuit acelei fabrici certificate de emisii de gaze cu efect de sera si a monitoriza masurile de inchidere a unei halde de zgura. Costel Alexe ar fi primit acele produse, in cantitate de 22 de tone si in valoare de 103.000 lei, la o firma administrata de o ruda.