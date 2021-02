CTP a poreclit-o "senatoarea Baliverna" pe Diana Sosoaca. "Isi infige botul foarte dezvoltat si suge capital politic". Vine cu amenintari de "sefa de gasca"

"Doamnei ii spuneam pana acum senatoarea << Cascada Urlatoarea >> . O sa-i schimb apelativul cam o data pe saptamana, pentru ca e bine sa facem lucrul asta. E foarte activa doamna. O sa-i spun doamna << Baliverna >> saptamana asta"."Dorea sa-l inghita pe omul ala la care zbiera. Acolo era un om de ordine si aceasta doamna l-a amenintat in cel mai pur stil mafiot - << Daca nu te dai la o parte din fata mea, nici nu stii ce-ai sa patesti >> ", continua jurnalistul."Mi-a mai venit ceva...doamna << Ciocioaca >>, pentru ca are foarte multe cioace in dotare. Il ameninta pe acel om, care are niste instructiuni. El este pus acolo sa faca o treaba. Este un absolut nevinovat care isi face fisa postului.Aceasta << amica a poporului >> se napusteste asupra lui, il ameninta in stil mafiot. Ce sa obtii din asta? Stimati simpatizanti ai doamnei << Ciocioaca >>, ce sa obtii amenintand si impingandu-te cu agentii de paza? Sunt niste oameni care nu au nicio responsabilitate in legatura cu ce vrea sa discute doamna cu ministrul.Au niste instructiuni - sa nu lase pe nimeni sa treaca. Doamna nu are dreptul sa treaca pe acolo cu acea legitimatie pe care o agita", insista el. CTP ii da un sfat senatoarei Sosoaca, si anume sa nu-si foloseasca legitimatia de parlamentar in modul "ticalos si ilegal" cu care a facut-o la Institutul "Marius Nasta"."In fata Ministerului Sanatatii, acum doua saptamani, dupa Bals, acolo spunea jandarmilor << ma lasati sa intru eu singura sau vreti sa intru cu toti astia din spatele meu in cladire? >> . Din nou, amenintare de sefa de banda, de gasca. Asta este esenta comportamentului doamnei", a mai declarat CTP la Digi 24.In opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu, comportamentul senatoarei nu trebuie ignorat "E greu. Simplul fapt de a-i pronunta numele sau chiar a ma referi la aceasta fiinta este injositor. Nu se poate sa lasi lucrurile astea. Sunt multi care tac in clipa de fata pentru ca le este frica de deschiderea asta a maxilarelor cucoanei. << Cine stie ce mai scuipa in continuare, cum mai ameninta si ce mai face? >>.Cineva trebuie sa spuna lucrurile astea, sa le spuna celor care o admira pe doamna ca sunt redusi mintal daca pot sa admire asa ceva. Aceste demersuri ale persoanei in cauza nu au niciun sens, nu duc la niciun rezultat, cu exceptia umflarii capitalului de imagine al acestei persoane". CTP a criticat si deplasarea senatoarei la minerii din Valea Jiului. Potrivit lui, incercarea Dianei Sosoaca de a se asocia cu protestul minerilor este "neomenesc, de o ticalosie fara margini"."Infige botul acela foarte dezvoltat al dansei si suge de acolo capital politic", a afirmat jurnalistul.