Dan Barna: "Numirea Vioricai Dancila la BNR a fost facuta la misto. Viata bate filmul"

"Cred ca declaratiile de astazi ale domnului Vasilescu, care este un excelent comunicator, purtatorul de cuvant al BNR, un om pe care-l apreciez, cred ca declaratiile de astazi au fost printre cele mai grele din cariera domniei sale.Numirea doamnei Dancila in aceasta pozitie, pe de o parte, cred ca semnalizeaza finalul unei epoci, unui fel de a face politica in Romania si sper sa fie printre ultimele numiri de acest gen si, pe de alta parte, arata ce disperata nevoie are Romania de reforma si de schimbarea unui fel de a face politica.Acest fel de a face politica la misto si la dispret, cum este aceasta numire, cred ca are, si sper ca are zilele numarate in Romania si nu e idealist ceea ce va spun acum. De asta a aparut USR-PLUS , de asta au inceput sa se schimbe lucrurile in aceasta tara si de asta noile generati de politicieni incep sa nu mai accepte genul acesta de numire de tipul doamna Dancila - consilier de strategie la BNR", a declarat Dan Barna, la B1TV.Fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila , va face parte, incepand cu 1 iunie, din echipa Bancii Nationale a Romaniei (BNR) . Mai exact, aceasta va fi consilierul de strategie al lui Mugur Isarescu De la 1 iunie, Viorica Dancila va fi consilier de Strategia de Sustenabilitate si Energie Verde din cadrul BNR.Banca Nationala a confirmat marti dimineata ca fostul premier Viorica Dancila este consilier al guvernatorului BNR Mugur Isarescu. Care a fost motivatia acestei numiri? "Experienta de prim-ministru si cunostintele pe care le are in domeniu", a declarat pentru Ziarul Financiar, Dan Suciu , directorul de comunicare al BNR.