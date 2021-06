Curtea Constitutionala, asteptata sa se pronunte marti cu privire la instituirea starii de alerta

Curtea Constitutionala este asteptata sa se pronunte, marti, cu privire la dosarul nr.2357D/2020 - Exceptia de neconst. a disp. Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.De asemenea, magistratii urmeaza sa se pronunte si cu privire la Dosarul nr.764D/2021 - Exceptia de neconst. a disp. Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inclusiv modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2008 privind reglementarea activitatii de telemunca, art.1 alin.(3) din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.Cele doua cauze s-au aflat pe masa juecatorilor constitutionali in 20 mai, acestia amanand pronuntarea.Tot marti, este asteptata pronuntarea pe "exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 ind.1 - 9 din legea 304/2004 privind organizarea judiciara, precum si a ordonantei de urgenta 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie".Co-presedintele AUR George Simion a declarat ca este neconstitutionala instituirea starii de alerta in baza Legii 55/2020. El si-a exprimat convingerea ca si judecatorii CCR vor constata acelasi lucru, deoarece situatia sanitara nu ar mai impune aceasta masura."Credem ca starea de alerta bazata pe Legea 55 este neconstitutionala. Masurile de relaxare asa-spuse, din ultima perioada, vin si in urma acestui proces la CCR. S-au comis multe abuzuri, incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale romanilor. Aceasta stare de alerta nu a ajuns niciodata sa fie votata in Parlamentul Romaniei si fara control parlamentar nu a existat procedura de confirmare a starii de urgenta. De aceea, maine, la CCR, se va face dreptate", a declarat recent George Simion.Liderul deputatilor AUR a mai afirmat ca starea de alerta este in vigoare "doar pentru a satisface anumite grupuri de interese din domeniul achizitiilor medicale".