Dacian Ciolos, dupa amenintarile cu moartea la adresa actritei Maia Morgenstern: "Nu poate ramane fara consecinte penale"

Reactia AUR

"Mesajul cu amenintari incalificabile antisemite adresat marii noastre actrite Maia Morgenstern si teatrului evreiesc de stat nu poate ramane fara consecinte penale asupra autorului sau autorilor.Sunt socat de violenta de limbaj, atitudinea extremista, de intoleranta etnico-religioasa si rasismul scrisorii facute publice de doamna Maia Morgenstern. Credeam ca am invatat cu totii lectiile istoriei si ca acesta este un capitol incheiat.Institutiile statului roman trebuie sa se autosesizeze de urgenta, sa identifice si investigheze aceste amenintari de neconceput. Sunt alaturi de Maia, de teatrul evreiesc si de toti cei care s-au simtit amenintati de aceasta manifestare reprobabila", a scris Dacian Ciolos, pe Facebook. Un mesaj care cuprinde amenintari cu moartea la adresa actritei Maia Morgenstern si a actorilor de la Teatrul Evreiesc a fost trimis catre Teatrul Evreiesc de Stat si este semnat "din partea partidului AUR "."Alianta pentru Unirea Romanilor a luat act cu stupefactie de atacul degradant, antisemit si suburban la adresa doamnei Maia Morgenstern, un artist emerit si indragit de romanii de pretutindeni, promotor neobosit al culturii evreiesti in Romania, o cultura care face parte din fibra culturala a poporului roman.Suntem consternati in fata acestei intoxicari pe care o consideram incalificabila! Este de domeniul evidentei ca acest incident trist, survenit in chip programatic cu ocazia Pastelui evreiesc, este o intoxicare care trebuie pedepsita in cel mai aspru mod", au transmis reprezentantii AUR, potrivit carora Andrei Ilarie, care apare ca fiind autorul mesajului, nu este membru AUR.