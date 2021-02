Unul dintre cei mai mari dusmani ai USR il apara pe Dan Barna, in scandalul ochelarilor: "Mi se pare complet deplasat"

"Cea mai mare problema a Romaniei: ridicarea ochelarilor lui Dan Barna, cazuti de pe masa, de catre un angajat al Parlamentului si nu de catre dl. Barna insusi. Eu numai de prietenie cu USR nu pot fi acuzat, asta dupa ce USR s-a dovedit atat de incorect la adresa mea, caci aprioric, nestiind ce lupi se ascund sub chipul de mielusei in USR, eu m-am manifestat chiar prietenos la adresa acestei noi miscari.Ei bine, nu pot sa ma abtin sa nu iau pozitie de partea d-lui Barna in scandalul creat pe tema definita in titlu. Scurt, pentru ca subiectul chiar nu merita mai mult! Eu nu stiu daca dl Barna e arogant sau nu.Dar sa-l consideri arogant in baza acelei scene video de 20 secunde si sa mediatizezi respectiva scena ca si cum ar surprinde cauza tuturor relelor din Romania, dar si antidotul la ele, mi se pare complet deplasat. Atat! Si haideti sa ne ocupam de lucruri serioase!", a scris Nicolae Robu, pe Facebook Imagini cu un angajat al Parlamentului care ii ridica ochelarii lui Dan Barna, cazuti de pe birou au devenit virale pe internet. Dan Barna a explicat scena, pe Facebook:"Neglijent, stangaci si neatent mi-am asezat ochelarii aiurea pe aparatul de vot, iar ei au decis sa faca o tumba pana jos."Ok", mi-am zis. "Acolo sa stati, dar sa nu uit totusi sa va iau cand se vor termina discursurile." Colega M. insa, om simtitor si atent, observase si ea tumba ochelarilor si fara sa i-o fi cerut, cu gandul amabil sa ma ajute, l-a chemat pe colegul nostru Valentin, aflat in zona, sa-i recupereze. Omul a venit, m-a intrebat unde sunt si aici am savarsit delictul moral pentru care fac prezentul autodenunt: i-am aratat cu mana pe unde cazusera ochelarii. I-a ridicat, mi i-a dat, i-am multumit, ne-am zambit si a plecat.Inteleg totusi ca nu am facut chiar bine si imi pare rau de gestul meu. Le multumesc insa lui Valentin si M pentru ca au dovedit ca sunt oameni".