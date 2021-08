Un deputat PNL îl acuză pe Florin Cîțu de dublă măsură: „Ce s-a întâmplat de pe 28 aprilie până astăzi cu exigenţa dumneavoastră?”

”Revin cu solicitarea de autosuspendare pentru preşedintele PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu. Stimate coleg, din data de 22 iulie te afli sub control judiciar ca inculpat într-un dosar DNA. Eşti acuzat de lucruri grave. Uman, dar şi pragmatic, îmi doresc să reuşeşti să dovedeşti în instanţă că acuzatiile care ţi se aduc nu sunt adevărate.Până vei avea ocazia să ajungi în faţa instanţei pentru a-ţi susţine nevinovăţia, ţi-am cerut, în calitate de deputat de Iaşi, să te autosuspenzi din funcţia de preşedinte al PNL Teleorman. Situaţia ta juridică nu trebuie să afecteze suplimentar imaginea Partidului Naţional Liberal. Nu te-ai autosuspendat nici până la această dată, deşi au trecut 24 de zile de când te afli sub control judiciar”, a scris Kocsis pe Facebook El precizează că există precedentul lui Costel Alexe , fost preşedinte al PNL Iaşi, care -a autosuspendat în aceeaşi zi în care DNA a instituit măsura controlului judiciar asupra sa, 28 aprilie, şi nu a mai candidat la nicio funcţie în PNL.”Poţi şi tu!”, îi transmite el colegului său de partid Alexandru Kocsis are un mesaj şi pentru premierul Florin Cîţu.”Domnule premier Florin Cîţu, aţi spus despre decizia lui Costel Alexe de a se autosuspenda că "este corectă", dar "uşor tardivă", deşi fusese luată în aceeaşi zi cu impunerea controlului judiciar. Colegului Eugen Pȋrvulescu i-aţi urat bun venit în "echipa câştigătoare", deşi avea control judiciar din data de 22 iulie. Ce s-a întâmplat de pe 28 aprilie până astăzi cu exigenţa dumneavoastră? Aţi fost şi probabil că încă sunteţi un asumat susţinător al iniţiativei "Fără penali în funcţii publice".Daţi dovadă de consecvenţă şi cereţi-i dumneavoastră colegului Eugen Pîrvulescu să facă un pas în lateral. De dragul Partidului Naţional Liberal pe care vreţi să îl conduceţi”, afirmă deputatul.Senatorul Eugen Pîrvulescu, cercetat de DNA după ce ar fi cerut membrilor unor comisii de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Teleorman să îi dea subiectele la concursuri organizate pentru posturi de asistent medical şi şofer, a anunţat, la începutul lunii august, că suţine candidatura lui Forin Cîţu pentru preşedinţia PNL. ”Bine ai venit în echipa câştigătoare, Eugen”, a scris imediat pe Facebook premierul Florin Cîţu.