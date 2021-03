PSD nu o atrage pe Diana Sosoaca: "Eu trebuie sa ma inscriu in toate partidele, ca toate ma vor"

"Eu trebuie sa ma inscriu in toate partidele, ca toate ma vor. E pe principiul daca ea nu ne vrea, noi o vrem. Deocamdata mi-e bine independenta si cred ca am reusit sa schimb multe lucruri singura. PSD trebuie sa treaca prin schimbari majore, sa renunte la baronii locali, sa isi faca curat in partid cu cei condamnati penal, cei care si-au batut joc de tara.Si mai am o pretentie de la PSD, avand in vedere ca au avut majoritate si au sustinut Guvernul PNL abuziv si a sustinut acele legi abominabile, le solicit sa iasa public si sa isi recunoasca vina, sa isi asume ce s-a intamplat de un an de zile in Romania, inclusiv morti din spitale. In aceste conditii putem vorbi cat de cat de un partid curat", a spus Diana Sosoaca, miercuri, la Parlament, potrivit Digi FM Sosoaca nu a dorit sa comenteze propunerile primite, dar intrebata daca o atrage PSD a raspuns ca "Nu!".