Diana Sosoaca, despre o candidatura a sa la alegerile prezidentiale din 2024: "Nu m-am gandit eu, dar s-a gandit o parte a poporului roman"

"Nu m-am gandit eu, dar s-a gandit o parte a poporului roman, dar am inteles ca trebuie sa ai legaturi externe foarte mari. Cred ca ar fi pentru prima data cand un om fara legaturi cu serviciile, fara legaturi externe, ar ajunge presedintele Romaniei. Si, ca sa parafrazez un mare politician, daca mi-o vor cere, o sa o fac!", a declarat Sosoaca, potrivit realitatea.net In aceeasi emisiune televizata, Sosoaca a declarat ca a fost sfatuita sa intre in politica de catre IPS Teodosie. "Mi-aduc aminte ce mi-a spus Inalt Prea Sfintia Sa Teodosie cand mi-a dat binecuvantarea sa intru in poltica: Accepta-ti destinul de jertfa, iti spun ca mi-a spus "accepta-ti destinul de jertfa, iti spun ca ai destin de jertfa si te opui, nu e bine sa te opui. Ai un drum greu, accepta-l si eu iti dau binecuvantarea! Eu i-am spus ca nu vreau sa intru in politica si mi-a spus ca de aici ai facut cat ai putut, numai daca vei fi acolo (in Parlament - N.R.) ne mai poti ajuta", a mai declarat Sosoaca la Realitatea Plus.Sosoaca este senator independent dupa ce a fost exclusa din AUR , formatiune pe lista careia a intrat in Parlament.