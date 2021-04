Zi decisiva in coalitia de guvernare. O noua intalnire pentru depasirea crizei generate de demiterea lui Vlad Voiculescu

Luni dupa-amiaza, presedintii celor trei formatiuni aflate la guvernare s-au reunit intr-o sedinta la Parlament."Au fost cateva ore de discutii in care fiecare partener si-a prezentat pozitiile si punctele de vedere, argumentele pentru care cei de la PNL il sustin pe Florin (Citu - n.r.), argumentele pentru care noi nu ii mai acordam incredere premierului.Vom continua maine, la ora 16,00, discutia. Pe parcursul acestor ore, ceea ce s-a intamplat a fost sa analizam ipotezele si scenariile de lucru in baza carora vom putea sa ajungem intr-un termen cat mai scurt la o decizie de un fel sau celalalt. Continuam maine la ora 16,00", a declarat copresedintele USR PLUS Dan Barna Liderul UDMR , vicepremierul Kelemen Hunor , a afirmat ca discutia a fost "extrem de constructiva" si ca Uniunea sustine in continuare aceasta coalitie. El s-a declarat convins ca marti, cand va avea loc o noua sedinta a coalitiei de guvernare, va fi gasita "solutia buna pentru fiecare parte"."Suntem oameni maturi, oameni cu experienta politica si vom sustine in continuare aceasta coalitie si vom merge mai departe in aceasta coalitie. Sunt convins ca maine, cand vom continua discutiile in coalitie, vom gasi solutia buna pentru fiecare parte din aceasta coalitie. Dupa patru luni nu putem sa ne permitem o tensiune mai mare si un conflict mai mare, o criza politica si nici nu se va intampla acest lucru, sunt convins, fiindca a fost o discutie extrem de constructiva si extrem de coerenta", a spus vicepremierul.