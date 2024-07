Edmond Talmacean, inca un beneficiar al victimizarii (Opinii)

Nu mai pot! Imi ies bube pe piele daca mai vad o singura data la televizor imaginile cu Edmond Talmacean scalamabaindu-se a la Michael Jackson. Tot asteptand in van o discutie serioasa despre chestiuni serioase, sunt indopat cu filmuletul rulat cu o frecventa care o concureaza pe aceea a filmului de campanie "palma lui Basescu".

Dar daca acela putea sa aiba o relevanta, daca n-ar fi fost, se pare, trucat (din cate stiu, raportul de exeprtiza care confirma alterarea filmului nu a fost contrazis de vreun alt document oficial), dansul lui Talmacean este complet irelevant.

Omul este, intr-adevar, penibil, poate si nitelus sarit de pe fix si cred ca daca ar fi concurat la "Romanii au talent" ar fi fost eliminat inca din etapa preselectiilor. Este, in acelasi timp, avid de publicitate, pe care o cauta febril, dar nu prin proiecte politice de anvergura, ci prin tot felul de astfel de prestatii cabotine: ba se scalambaie, ba raspunde in versuri racnite unui interlocutor, ba imita vreun comentator sportiv in mijlocul unui talk show. Dar, fix de asta este si invitat in studiouri - ca sa faca circ.

La un moment dat, un asemenea caz poate fi discutat, in lipsa totala de orice altceva mai interesant, ca ilustrare a ridicolului fara margini in care te poate impinge goana dupa publicitate. Dar sa faci din cazul acesta un prim subiect de jurnal, sa-l diseci in sute de minute de dezbatere si sa il folosesti drept ilustrare a felului in care partidul de la putere isi bate joc de suferintele romanilor mi se pare de-a dreptul halucinant.

Pana la urma dl. Talmacean a dansat intr-o emisiune de divertisment, nu intr-una despre inflatie, locuri de munca sau salariile profesorilor. Ce sa fi facut intr-o emisiune de divertisment? Sa fi tinut un discurs politic adanc cu lacrimi in coltul ochilor? A facut exact lucrul pentru care fusese invitat si nimic mai mult. In logica prohodului general, ar trebui interzise chiar emisiunile de divetisment, ca sa nu sfidam suferinta romanului in criza.

Cand domnul Talmacean, consilier local in sectorul 2 al Capitalei, dansa la TV, in Ferentari (sectorul 5) mureau intr-un incendiu 3 copii si mama lor, a rosit inecat de indignare un USL-ist (nu-i tin minte numele). Si ce sa fi facut consilierul municipal? Sa fi luat un furtun de pompieri pentru a conduce eroic lupta cu flacarile?

O dom'soara moderatoare se intreba, la fel de indignata, daca e normal ca un politican sa danseze cand tara e in criza? E la fel de normal ca datul cu masina in raliuri a lui Victor Ponta sau cantatul lui Ludovic Orban. Pana la urma, politicienii sunt oameni ca toti oamenii, au dreptul sa aiba pasiuni si sa se bucure de viata cum face fiecare dintre noi. Si Barack Obama a dansat intr-o emisiune si America nu a explodat. Dar Obama are cu mult mai multe de oferit Statelor Unite decat dansuri TV. Asadar problema lui Edmond Talamcean nu este prestatia artistica, ci faptul ca la asta se reduce potentialul sau. De aceea nici macar n-ar merita bagat in seama.

Dar in incercarea de a-l demola impreuna cu partidul sau, televiziunile de stiri i-au facut un mare serviciu lui Edmond Talmacean. Adica l-au ajutat sa-si indeplineasca la cote nesperate exact obiectivul pe care si-l propusese - cat mai multa mediatizare. Nu stiu cata lume auzise de el inainte de episodul Michael Jackson. Acum insa e o adevarata vedeta. Face rating si sare dintr-un studio in altul. Unii romani, probabil, il detesta, dar sunt convins ca altora le-a devenit chiar simpatic din doua motive. Fie i-a facut "sa se rada", fie vad in el o victima a mogulilor, daca nu cumva chiar amandoua deodata.

Se pare ca unele lectii nu pot fi invatate de media romaneasca indiferent de cate ori ar fi repetate. Iar una din ele este ca prin mediatizare excesiva, chiar negativa, nu numai ca nu demolezi un personaj politic, ci ai toate sansele sa-l ridici.

