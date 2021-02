Noi dezvaluiri despre seful Pietelor din Timisoara. In plina stare de urgenta, a trimis doi muncitori din subordine sa ii duca iubita din Bucuresti la Timisoara

"Eram la serviciu si Nasleu m-a chemat si mi-a spus sa merg la Bucuresti, sa-l iau si pe colegul meu Ghita Istoc si sa mergem dupa o cunostinta de-a lui. Ulterior, am observat ca nu era o cunostinta, s-au cunoscut pe internet. In notele contabile se vede dovada ca am fost la Bucuresti pentru ca se vede dupa alimentari", a declarat, pentru Pressalert.ro Marius Stefoni, un angajat de la societatea de Piete intrat in conflict cu Nasleu.Potrivit sursei amintite, Nasleu a semnat ca director general o adeverinta de angajator si pentru cea care trebuia adusa la Timisoara - Laura Astileanu despre care a scris ca este "colaborator permanent al societatii Piete SA din Timisoara", ca deplasarea persoanei respective este esentiala pentru activitatea organizatiei si nu poate fi organizata sub forma de telemunca. La traseul deplasarii s-a trecut "Bucuresti - sediul societatii Piete SA din Timisoara+deplasari profesionale - Bucuresti". Pressalert.ro mai arata ca Nasleu a semnat ca director general o adeverinta de angajator si pentru cea care trebuia adusa la Timisoara - Laura Astileanu despre care a scris ca este "colaborator permanent al societatii Piete SA din Timisoara", ca deplasarea persoanei respective este esentiala pentru activitatea organizatiei si nu poate fi organizata sub forma de telemunca. La traseul deplasarii s-a trecut "Bucuresti - sediul societatii Piete SA din Timisoara+deplasari profesionale - Bucuresti".De asemenea, Laura Astileanu a confirmat ca a fost dusa de la Timisoara la Bucuresti de cei doi angajati de la Piete.Publicatia Pressalert.ro a mai dezvaluit modul in care Ionut Nasleu i-a trimis pe doi muncitori de la Piete, cu masina institutiei, in Bucuresti pentru a-i renova apartamentul pe care il detine pe numele unei firme a unui coleg de partid "Precizez ca este adevarat, la rugamintile mele si in afara orelor de program, Marius Stefoni Gheorghe a executat unele lucrari, atat in Bucuresti, dar mai ales la casa mea din Obreja, totul contra cost, ba mai mult decat pretul pietei, in felul acesta il ajutam sa-si rotunjeasca venitul, domnul in cauza plangandu-se tot timpul de lipsa banilor", a declarat Nasleu, care sustine ca apartamentul din Bucuresti "va fi al meu daca voi avea bani sa platesc rate pentru el".Primarul Timisoarei, Dominic Fritz , a cerut demiterea lui Nasleu dupa ce piata de flori din Timisoara a fost distrusa in urma unui incendiu. Fritz a dezvaluit ca societatea Piete SA, preluata de Nasleu pe profit a ajuns sa fie in doar doi ani pe minus, iar din patrimoniul companiei lipsesc mai multe bunuri.