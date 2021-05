Un europarlamentar USR PLUS sustine ca "un al soldat credincios al lui Daddy" a fost angajat pe "un salariu gras"

"Ne-a gazat, acum s-a angajat - Carmen Dan are salariu gras. Un alt soldat credincios al lui Daddy a fost "recuperat" de pe linie moarta si a primit o sinecura pe masura serviciilor prestate pentru sefu'. Carmen Dan si-a gasit o slujba la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Mai precis, la Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale - Infonot, care se ocupa cu organizarea si functionarea tuturor registrelor nationale notariale", a scris, marti seara, pe Facebook , europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe.Acesta face referire la Dosarul 10 august."Ce o recomanda pe fosta secretara de scoala generala din Videle cu licenta luata la 30 de ani sa fie angajata la UNNPR pe un salariu gras? (...) As sfatui-o pe Carmen Dan sa nu stea atat de linistita (...) In ciuda tuturor eforturilor facute de cei pusi in funtii cheie de PSD sa ingroape dosarul, 10 August a fost redeschis. Si nu renuntam. Iar vinovatii vor plati. Mai tarziu decat ar trebui, dar vor plati", a mai scris politicianul.Recent, fostul premier Viorica Dancila , fost candidat al PSD la prezidentiale in 2019, a fost numita consultant la BNR