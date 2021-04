O companie a Primariei Sectorului 3 ii plateste 250.000 de euro unei firme detinute de parintii primarului Robert Negoita

Potrivit sursei citate, banii reprezinta chiria pe 10 ani pentru un drum privat care sa permita accesul la statia publica de sortare de deseuri de la Catelu, amenajata de Primaria Sectorului 3.Potrivit Libertatea , in 14 octombrie 2019, firma privata "Edificia Star Construct SRL", detinuta de familia primarului Robert Negoita, si compania publica intitulata "Societatea SD3 Salubritate si Deszapezire SRL" au incheiat un contract de inchiriere pentru o suprafata de 2.390 de metri patrati. Sursa citata mai arata ca suprafata inchiriata de catre stat e parte a unui teren privat, aflat la iesirea din Bucuresti, in zona Pallady.Investigatia jurnalistilor a mai scos la iveala ca intelegerea incheiata initial pe un an a fost prelungita cu 10 ani. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Primariei, Mihai Nitu a declarat ca inchirierea terenului de la Edificia era necesara pentru obtinerea autorizatiei de functionare, in conditiile in care la construirea statiei de sortare exista un singur drum de acces dinspre Splaiul Unirii.