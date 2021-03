De ce a pierdut Citu procesul in care i-a cerut lui Teodorovici daune morale pentru acuzatiile de "specula la leu"

"Vrei nu vrei, iei in calcul si ce spun unul precum Citu sau altii, ca altceva in afara de a spune tot felul de minciuni, si repet, sunt oameni care o spun si astazi, au furat, domnule, au furat, au furat, au furat, cati oameni au speculat".

"Pai va spun eu, Citu a speculat pe leu, de asta a fost dat afara din sistemul bancar".

"De ce (nu se mai poate angaja in nicio banca)? Pentru ca BNR i-a interzis acest lucru. Pentru ca a facut acea specula la leu in 2008".

"Intrebati-l daca astazi il angajeaza vreo banca in Romania. Intrebati-l daca se poate angaja ca si om in banca. Nicaieri".

Prima sentinta: cererea lui Citu a fost respinsa

Documentul depus de Citu in instanta

Sentinta Judecatoriei, mentinuta si de Tribunal

Sunt afirmatii pentru care Florin Citu l-a dat in judecata, in 2019, pe Eugen Teodorovici, cerandu-i daune morale de 1 leu.In procesul deschis in aprilie 2019 la Judecatoria Sectorului 5, Florin Citu a aratat ca prin afirmatiile facute de Teodorovici i-a fost incalcat dreptul la onoare, demnitate, reputatie si imagine.La randul sau, Teodorovici s-a aparat sustinand ca "afirmatiile sale se bazau pe o situatie notorie la nivelul pietei financiare din Romania, dar si la nivelul opiniei publice, fiind depuse mai multe articole de presa din acea perioada in care se facea vorbire despre faptele afirmate de catre reclamant".Judecatoria Sectorului 5, unde s-a judecat procesul in prima instanta, i-a respins cererea lui Florin Citu, aratand ca afirmatiile lui Teodorovici se incadreaza in limitele libertatii de exprimare."Din inscrisurile depuse la dosar reiese ca discursul paratului nu a fost unul izolat, ci se regasea sub forma unor articole in mai multe publicatii. Astfel, afirmatia conform careia reclamantul a fost dat afara din banca este sustinuta de mai multe articole publicate pe platformele HotNews.ro (intitulat "Fostul economist sef al ING Bank, Florin Citu, a fost concediat", din 08.03.2011) si Economica.net (intitulat "Dezvaluiri socante ale fostului trezorier despre ilgalitatile comise de ING Romania" din 15.08.2012), existand si presupuse declaratii ale reclamantului (n.r.) in cuprinsul acestora prin care ar fi recunoscut ca a fost concediat", a aratat Judecatoria Sectorului 5.Judecatorul a mai aratat ca "prin faptul ca aceste publicatii prezentau chiar afirmatii ale reclamantului care ar fi recunoscut ca a fost concediat, exista suficiente elemente pentru ca o terta persoana sa se poata intemeia pe continutul lor"."Multitudinea de articole de presa prezentand aceleasi informatii care converg catre o presupusa implicare a reclamantului in specula la leu din anul 2008, acestea provenind din surse diferite si din perioade de timp diferite, sunt de natura a crea o baza factuala rezonabila pentru un observator", a mai aratat instanta.In apararea sa, Florin Citu a depus in instanta Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 260/23.05.2013 prin care s-a inchis investigatia care viza specula la leu, cu motivatia ca nu au fost descoperite dovezi suficiente in privinta incalcarii Legii concurentei care sa justifice impunerea de masuri si sanctiuni."Instanta constata ca, intr-adevar, Ordinul depus dovedeste faptul ca afirmatiile reclamantului nu au un fundament real, bazat pe probe care sa dovedeasca faptele sustinute", a aratat judecatorul, care a retinut ca, fiind intr-o emisiune televizata in direct, Eugen Teodorovici nu avea posibilitatea sa verifice existenta Ordinului. Instanta apreciaza ca articolele de presa existente constituiau o baza reala suficienta pentru expunerea unor judecati de valoare. De asemenea, astfel de informatii sunt dificil de verificat din punct de vedere obiectiv (de exemplu, faptul ca reclamantul nu se mai poate angaja in nicio banca) si, prin urmare, nu reiese reaua-credinta a paratului in expunerea unui astfel de discurs", se mai arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 5, potrivit careia afirmatiile lui Teodorovici se incadreaza in limitele libertatii de exprimare.Hotararea Judecatoriei Sectorului 5 a fost atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti.Judecatorii de aici au mentinut hotararea, aratand ca Eugen Teodorovici, "in calitate de om politic care detinea functia de ministru de Finante, a urmarit fara indoiala sa informeze opinia publica asupra unei chestiuni de interes public si nu sa afecteze imaginea apelantului reclamant, nedovedindu-se ca ar fi fost determinat in demersul sau de existenta vreunei animozitati personale sau de intentia de a leza in mod gratuit si nejustificat reputatia apelantului reclamant"."Pe de alta parte, apelantul reclamant (n.r. Florin Citu) nu este o persoana obisnuita, ci este o persoana publica de foarte multi ani, cu activitate indelungata in domeniul bancar, politic si care a detinut functii in guvern , fiind la un moment dat si ministrul finantelor, astfel ca s-a expus in mod constient unui control atent al tuturor faptelor sale, atat din partea celorlalti politicieni, a ziaristilor, cat si a masei cetatenilor. Prin urmare, in cazul sau limitele criticii admisibile sunt mult mai largi decat in privinta unui individ obisnuit", a aratat Tribunalul Bucuresti.In aceeasi decizie, Tribunalul a mai aratat ca Florin Citu nu a demonstrat o atingere a dreptului sau la onoare si demnitate, a imaginii si prestigiului profesional, ca urmare a chestiunilor mentionate in emisiunea TV."Nu s-a dovedit ca perceptia societatii in ceea ce il priveste pe apelantul reclamant (n.r. Florin Citu) s-a modificat, intr-o maniera ce i-a daunat sau ii dauneaza acestuia si in prezent. Apelantul reclamant nu a dovedit ca informatiile date publicului de intimatul parat i-au creat probleme din punct de vedere profesional, ca fost lipsit de o sansa profesionala sau ca a avut impuse restrictii de orice natura, sau ca a fost tratat altfel dupa afirmatiile facute de intimtul parat", se mai arata in sentinta Tribunalul Bucuresti din noiembrie 2020, care este definitiva.