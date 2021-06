Florin Citu reclama blocarea unor legi in Parlament: "Va trebui sa facem reforma prin ordonante Nu voi astepta dupa Parlament sa se hotarasca"

"Sunt mai multe legi care au trecut de Guvern si in Parlament s-au blocat", a afirmat, marti seara, la TVR 1, Florin Citu , intrebat daca exista o falie intre Parlament si Guvern.Intrebat, de asemenea, cum se explica faptul ca se blocheaza in Parlament proiectele Guvernului, Citu a afirmat: "Deocamdata nu se explica".Premierul a dat mai multe exemple de proiecte ale Guvernului care s-au blocat in Parlament."Ne-am asumat reforma cu totii. Nu se poate Guvrnul sa ia niste decizii (...) si apoi sa ramana prin Parlament pe acolo", a declarat Citu, precizand ca a ridicat aceasta problema in cadrul coalitiei."De-acum incolo va trebui sa facem reforma prin ordonante (...) alta solutie nu vad (...) Nu voi astepta dupa Parlament sa se horarasca", a adaugat premierul, precizand ca doreste continuarea reormelor in toate domeniile."Guvernul isi va asuma reformele (...) sunt sigur ca nu vor fi impotriva noastra in coalitie, dar eu spun ca trebuie sa grabim ritmul (...) trebuie sa semnalez aceste lucruri", a mai declarat Florin Citu.Intrebat daca se vor schiba lucruri in relatia cu Parlamentul in cazul in care va deveni presedintele PNL , Citu a declarat: "Voi fi presedinte dupa Congresul PNL si se vor schimba lucrurile".