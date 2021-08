Florin Cîțu și Klaus Iohannis, fotografiați în timpul unei discuții la malul mării. E prima întâlnire publică a celor doi după scandalul dosarului pentru alcool la volan din SUA

Aceasta este prima apariţie împreună şi cea de-a doua apariţie publică a premierului după scandalul provocat de informaţiile referitoare la arestarea sa în SUA pentru că a condus în stare de ebrietate.Imaginea în care Iohannis şi Cîţu stau de vorbă a fost publicată pe site-ul Aministraţiei Prezidenţiale imediat după ceremoniile de Ziua Marinei, de la Constanţa.Deşi la evenimentele de la Constanţa au fost prezenţi şi vicepremierul Dan Barna şi mai mulţi miniştri, precum şi preşedintele Senatului Anca Dragu, preşedintele Camerei, liderul PNL Ludovic Orban , nu a participat, transmiţând doar un mesaj pe Facebook adresat marinarilor.Florin Cîţu a susţinut sâmbătă că "nu a adus în discuţie" cu preşedintele Iohannis subiectul arestării sale în SUA. Întrebat dacă a discutat cu preşedintele după dezvăluirile publice, premierul a răspuns afirmativ şi a subliniat că nu este vorba despre un caz penal.Cîţu a ţinut să precizeze că un coleg al său i-ar fi comunicat lui Ludovic Orban despre dosarul din Statele Unite, el afirmând, în acest context, că Orban văzuse documentul.”Nu am adus în discuţie acest eveniment în ceea ce îl priveşte pe domnul preşedinte. În ceea ce îl priveşte pe domnul Ludovic Orban, un coleg mi-a spus că acum câteva luni i-a arătat această hârtie şi spunând că o are, deci presupun că avea această informaţie”, a declarat el.De asemenea, el a precizat ”aceasta nu este o situaţie penală”, ”sunt legislaţii diferite în România şi în SUA, dar nu se califică sub nicio formă”.Ulterior, prim-ministrul a precizat că nu a considerat relevant acest subiect pentru funcţia sa.”Cazierul meu în România este curat" a declarat Cîţu.Întrebat dacă a luat în calcul demisia, prim-ministrul a răspuns:"Nu, niciun moment. Avem o guvernare pe care trebuie să o ducem la capăt”,Ulterior, Ludovic Orban i-a solicitat Cîţu să le ceară scuze cetăţenilor români că nu a avut ”curajul şi onestitatea” de a-i informa în legătură cu incidentul din SUA, când a fost închis pentru două zile din cauză că a condus sub influenţa alcoolului. De asemenea, liderul liberal consideră că premierul Cîţu ar trebui să-i prezinte şi lui scuze pentru că nu i-a mărturisit niciodată că ”a fost condamnat penal pentru conducerea autoturismului sub influenţa alcoolului”.