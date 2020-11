Liderul deputatilor PNL: "Fostii comandanti de penitenciare comuniste ne rad in nas, avand cele mai nesimtite pensii speciale"

Despre fostii comandanti ai penitenciarelor comuniste, Roman a declarat ca "ne rad in nas, multi dintre ei, avand cele mai nesimtite pensii specile din Romania"."Daca va uitati la aceasta impozitare, cei mai putin afectati ar fi militarii care au si cele mai mici pensii. Asta e adevarul. Iar cel mai afectati ar fi magistratii si fostii comandanti de penitenciare comuniste sau reprezentanti ai organelor represive de securitate dinainte de 1989, care practic acum stau si ne rad in nas, multi dintre ei, avand cele mai nesimtite pensii specile din Romania. Azi, cea mai mare pensie speciala din Romania e cea a fostului comandant de la penitenciarul Colibasi, care are pensie undeva la 77.500 de lei", a declarat Florin Roman, invitat intr-o emisiune la B1TV.