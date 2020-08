Florin Roman, liderul deputatilor PNL: "Nu participam si nu votam motiunea baronilor PSD"

"Grupul deputatilor PNL nu participa la votul asupra motiunii de cenzura, pe care PSD a transformat-o intr-un ghem de minciuni. Motiunea PSD ar fi trebuie sa se intituleze: PSD vrea sa dea foc Romaniei, in plina pandemie! Avand in vedere faptul ca Romania este in lupta cu pandemia si ca suntem cu doar cateva saptamani inainte de alegerile locale si parlamentare, gestul PSD nu este doar neconstitutional, ci si unul profund iresponsabil.Dupa ce au lasat Romania cu depozitele goale de medicamente, cu stocuri ZERO, PSD a dus in permanenta o lupta pentru sabotarea guvernului. S-au plans ca masurile luate de guvern sunt prea dure, au cerut relaxare peste relaxare si rezultatul este ca am ajuns la o medie de peste 1200 de cazuri pe zi. Au lasat guvernul fara posibilitatea unor actiuni legale si astfel, numarul cazurilor grave de pe sectiile ATI a explodat.Lupta de gherila a PSD s-a mutat apoi pe plan economic, solicitand mariri de pensii si salarii, de parca Romania nu ar fi trebuit sa aloce sumele necesare luptei anti-COVID-19. Reamintesc ca la votarea bugetului de stat, Romania nu era in situatia de a lupta impotriva unui virus care nu a plecat. Acum, baronii rosii ai PSD vor sa genereze o criza politica, sa arunce Romania in haos, doar pentru interese de partid Este cel mai iresponsabil lucru pe care il poate face PSD! Nicaieri in lume, un partid nu a fortat o motiune de cenzura in perioada pandemiei! PNL nu gireaza acest demers politicianist al baronilor PSD, unul iresponsabil, neconstitutional si impotriva intereselor de stabilitate politica a unei tari aflate inca in razboi cu pandemia!", a declarat Florin Roman.