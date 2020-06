Florin Roman: PNL a depus o sesizare la CCR pe proiectul de lege privind vanzarea si cumpararea de terenuri agricole, este o lege cu dedicatie pentru baronii PSD

Ziare.

com

sesizare la Curtea Constitutionala a Romaniei pe proiectul de lege privind vanzarea sicumpararea de terenuri agricole. El sustine ca aceasta lege este una cu dedicatie pentrubaronii PSD care sunt marii latifundiari din zona de sud a Romaniei."Partidul National Liberal a depus astazi in scris sesizare la Curtea Constitutionala aRomaniei impreuna cu colegii de la USR pe proiectul de lege privind vanzarea si cumpararea deterenuri agricole. Asa cum am sustinut si in plen, pozitia Partidului National Liberala e caaceasta lege este o lege cu dedicatie speciala pentru baronii PSD, marii latifundiari din zonade sud a Romaniei", a declarat Florin Roman.El a precizat ca legea este neconstitutionala si impune in anumite situatii o dubla impozitare."Practic, din punctul de vedere al colegilor juristi, legea este neconstitutionala, estediscriminatorie, restrange dreptul de proprietate si impune in anumite situatii o dublaimpozitare pentru ca baronii rosii vor ca terenurile sa le fie vandute doar lor la bani denimic", a explicat liderul deputatilor PNL.