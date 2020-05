Guvernarea in vremuri anormale bate guvernarea Romaniei normale. Ziua 0

Ziare.

Sunt si puncte slabe, totusi, pentru ca in regiunea centrala si de Est, Romania nu arata la fel de bine, din contra. In normalitate, insa, atunci cand nu e guvernata in stare de urgenta, bilantul de tara redevine ingrijorator.Cancerul de col uterin, eradicat in unele state, in urma programului de vaccinare si al celui de screening periodic, ucide, in continuare, multe femei. E unul dintre cele mai dramatice esecuri ale Romaniei, care functioneaza pe modelul unei tari involuate socio-economic, in straturi, cu urbanul mic si rural decuplate de multe ori de marile orase, unde sunt si spitalele performante, si scolile in cazul carora vorbim despre performanta, nu despre abandon scolar cronic.Acesta din urma este un indicator pe care Comisia Europeana il mentioneaza ori de cate ori vine vorba despre problemele structurale ale Romaniei si el se traduce, pe termen lung, in conceptul de saracie educationala, care mentine categoriile vulnerabile intr-un cerc vicios greu de spart fara politici publice coerente si autoritati care sa le implementeze: copiii ai caror parinti au avut acces precar la educatie rareori ies din categorie.De aici scenariile de succes, cu copilul care isi "depaseste conditia", o expresie pe care mentalitatea romaneasca o trece la reusite, desi e profund discriminatorie.Or, criza pandemica a agravat situatia copiilor in risc de abandon scolar, expunandu-i unor riscuri crescute de discriminare si abandon. Mai mult de o treime dintre familiile vulnerabile socio-economic au intampinat dificultati in a procura alimentele necesare hranirii copiilor in timpul starii de urgenta, iar in cazul a 23%, situatia este si mai dramatica: nu au putut asigura copiilor medicamentele necesare.Sunt datele unui studiu efectuat de Salvati Copiii in randul beneficiarilor programelor socio-educationale ale organizatiei, in perioada 22-25 aprilie, care arata si ca peste 40% dintre copiii din esantion nu au beneficiat de educatia online, ceea ce agraveaza clivajul social.Un factor suplimentar si agravant de discriminare, arata Salvati Copiii, l-a constituit in aceasta perioada accesul limitat sau chiar absent la educatie. La nivelul celor 891 de copii scolari din familiile cuprinse in esantionul cercetat de organizatie, 162 au avut lectii online la toate materiile si 351 la unele materii, ceea ce inseamna ca 378 (42,42%) de copii nu au avut acces la educatie online, ci doar la alte interventii de educatie la distanta, la sprijin educational din afara scolii sau au fost complet privati de educatie.Asa arata o parte a sistemului educational. Cealalta parte nu sta cu mult mai bine, pentru ca simplul fapt ca un copil are un laptop, acces la internet si parinti care ii asigura spatiul pentru scoala de acasa nu inseamna performanta.Si, in tot acest vacarm, rasar ici si colo teze radicale, cum este aceea a renuntarii la examenele nationale, pentru generatia "COVID".Ziua 0 de dupa starea de urgenta/alerta, cand siguranta vietii poate pune intre paranteze, provizoriu, alte drepturi si probleme, este cea care da seama de esecul sau reusita unei guvernari.Iar daca ziua 0 incepe direct cu campania electorala de strans voturi, Romania va avea instrumente si mai precare pentru a face fata unei alte crize, iar cea economica bate la usa.