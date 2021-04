Sedinta de Guvern: suspendarea activitatii pentru firmele care incalca regulile anti-COVID, pe ordinea de zi

introducerea unor grile de salarizare pentru administratia publica locala, corespunzator functiilor publice si functiilor contractuale; plafonarea sporurilor la 20% din salariul de baza, la nivel individual

Proiectul de lege, care modifica si completeaza Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19, prevede ca, in cazul repetarii la acelasi sediu principal sau secundar, intr-un interval de 15 zile de la constatarea precedenta, a contraventiei, pe langa sanctiunea contraventionala principala, agentul constatator dispune si sanctiunea contraventionala complementara a inchiderii temporare, pe o durata de 15 zile, a sediului in care operatorul economic desfasoara activitatea fara respectarea conditiilor stabilite.Totodata, prin proiectul de lege se stabileste ca plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii nu suspenda executarea sanctiunilor contraventionale complementare aplicate.Un alt proiect de lege care urmeaza sa fie discutat miercuri de Guvern vizeaza adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G.Potrivit notei de fundamentare a proiectului, "prin masurile propuse se urmareste reducerea riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale si apararii tarii, prin instituirea unui regim de autorizare a producatorilor de tehnologii, echipamente si programe software destinate utilizarii in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G". "Masurile propuse tintesc sa contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de securitate in momentul introducerii de tehnologii, echipamente si programe software in retelele 5G din Romania, prin reducerea semnificativa a riscului de dependenta fata de producatorii cu risc ridicat, pentru a asigura rezilienta si securitatea cibernetica a retelelor 5G", se explica in document.Pe agenda reuniunii Cabinetului Citu figureaza si o serie de proiecte de hotarari de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectoarele zootehnic, speciile bovine, ovine si caprine, si sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020.Printr-un alt proiect de hotarare se are in vedere aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, unor unitati sanitare din judetele Braila, Cluj, Constanta, Galati, Hunedoara, Olt si Suceava in vederea aplicarii masurilor de prevenire si limitare a transmiterii infectiilor cu noul coronavirus.Prin aceeasi hotarare de Guvern se va decide si scoaterea din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora, cu titlu gratuit, Spitalului de Urgenta "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", Scolii Militare de Subofiteri de Jandarmi "Petru Rares" Falticeni in vederea aplicarii masurilor de prevenire si limitare a transmiterii infectilor cu SARS-CoV -2 si Inspectoratului Politiei de Frontiera Timisoara pentru desfasurarea activitatii specifice trierii anti-COVID a grupurilor de migranti.In cadrul sedintei de Guvern urmeaza sa fie aprobat si un memorandum care vizeaza stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizarii si elaborarii cadrului legal privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.Printre principiile propuse se numara reanalizarea coeficientilor de ierarhizare pentru fiecare familie ocupationala de functii bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic si cel mai mare salariu de baza si inmultirea coeficientilor cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare - 2.300 lei.De asemenea, se propune:Implementarea noului cadru legal pentru toate familiile ocupationale in acelasi timp, in scopul evitarii aparitiei unor noi dezechilibre in sistemul public de salarizare si al inlaturarii posibilitatii contestarii unor prevederi in fata instantelor de judecata reprezinta un alt principiu avut in vedere privind salarizarea in sectorul public.