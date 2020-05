In cine mai au romanii incredere?

Multe nume de politicieni nu-i spun nimic romanului de rand

Pe scurt, la capitolul "lideri si personalitati de seama", PSD se afla la punctul zero

Ce-i de facut?

Se mentine in fruntea clasamentului presedintele Klaus Iohannis, creditat de romani cu 43% la calificativele "foarte multa incredere" si "multa incredere". N-au reusit sa zdruncine increderea romanilor in presedinte nici incercarile la care ne supune pandemia, nici tensiunile dintre majoritatea parlamentara si guvernul minoritar sustinut de dansul, nici razboiul antiprezidential declansat cinic si cu disperare de PSD.Urmeza in top principesa Margareta, custodele Coroanei, cu 31%, fostul presedinte Traian Basescu cu 29%, Dacian Ciolos cu 27% si, pe locul cinci, Gabriela Firea, cu 26%. Lista se incheie, as zice normal, cu Viorica Dancila si cu Nicolae Banicioiu - fostul ministru al Sanatatii in perioada #Colectiv, iar in prezent ajuns mare fruntas politic in mini-partidul lui Ponta. Procentele lor sunt neglijabile.Intre cei din varful topului si cei din coada se insiruieste o lunga lista de politicieni, despre care numerosi interogati au raspuns ca nu cunosc respectivele nume. Pur si simplu, n-au auzit de ei. De exemplu, Claudiu Nasui, fruntas USR si activ de altfel, este un anonim pentru aproape o treime din cei intrebati: 32%.Observatia nu este lipsita de talc. Ea marcheaza penuria grava de personalitati politice in tara noastra, lipsa acuta de lideri adevarati, atractivi, capabili sa polarizeze in jurul lor simpatizanti - vreau sa spun altfel de simpatizanti decat obisnuitii beneficiari ai sacosii cu zahar, ulei si malai de la primar.Aici nu vorbesc numai de PSD, care cred ca a avut lideri de seama, dar i-a anihilat prin canibalizare, de cand cu Ponta, cu Dragnea sau cu echipa Dancila. Vorbesc de toti. Caci sa vedeti treaba ciudata, chiar acolo unde avem un lider politic, de fapt, nu-l avem.Poate cel mai atipic sub acest aspect este exemplul PMP, care are un lider de seama si foarte popular, fostul presedinte Basescu, intemeietorul partidului, parca anume infiintat ca sa se aleaga pe sine senator acum cativa ani si sa se aleaga tot pe sine europarlamentar, mai recent, alaturi de un alt lider PMP, Eugen Tomac.Cu asta, s-au vazut amandoi cu sacii in caruta si pregatiti sa intre din nou in lupta peste vreo patru ani, cand vor fi alte europarlamentare si fara indoiala tot dansii vor fi propusi, intrucat cainele nu pleaca de buna voie de langa macelarie.Fireste, nu pot pretinde unui partid de dimensiunea PMP sa aiba cine stie ce lideri, dar pentru unul de talia PSD, situatia de a ajunge decapitat si a nu-si gasi o minte luminata capabila sa scoata din ranita vestitul baston de maresal este mai rau decat o rusine.Nu ma intreb pe cine l-a avut PSD in loc, atunci cand disparea Dragnea, intrucat raspunsul e o rusine. Dar ma intreb pe cine il are acum PSD pentru cazul cand domnul Ciolacu - caruia ii urez sincer multa sanatate - si-ar lua de exemplu un concediu medical sau unul de odihna - binemeritat fara indoiala?Toata lumea vorbeste de resetarea PSD, dar unde este omul capabil sa-l reseteze? Excluzandu-l din discutie pe actualul interimar, care se vede cat de colo ca are ranita goala, exista cineva capabil sa spuna, ca un adevarat sef de osti: "dupa mine, inainte, mars!"?Au incercat ceva in trecut fripturisti din esalonul doi sau trei, fara succes, cam tremurand si zdrobiti pana la urma, de fripturistul-sef din esalonul unu. Cel de atunci, bineinteles.Va aduceti poate aminte de giurgiuveanul Badalau, damboviteanul Tutuianu, bucuresteanca Firea si altii cativa, cum plecau ei la lupta tantosi pentru reformarea partidului si cum se intorceau cu coada intre picioare, dupa ce-si incasasera cei treizeci de arginti cuveniti, in numele disciplinei de partid?Nici Ecaterina Andronescu, autoarea acelei scrisori deschise, care parea sa arate luminita de la capatul tunelului social-democrat dambovitean, n-a rezistat tentatiilor si a capitulat. Exista zvonuri ca ar fi incercat ceva si Fifor, dar n-a avut noroc, ca ar fi vrut sa incerce Teodorovici, dar n-a avut curaj, iar Dancila a avut si curaj si noroc, dar a incercat marea cu degetul, pana i-a aflat Ciolacu exact calcaiul lui Ahile.Dar ma gandesc si la altii. In acest moment de lupta cu virusul, cand Romania se situeaza mai bine decat multe alte state europene, cand presedintele Iohannis, implicat direct in combaterea pandemiei, se afla in topul increderii romanilor, liderul liberal Orban ar fi trebuit sa fie in sondaj alaturi de presedinte sau macar aproape.Da' de unde! Sondajul BCS il asaza pe ghinionistul loc 13, undeva dupa Florin Calinescu, Marcel Ciolacu, Ponta sau Barna. Nu contest nicio clipa implicarea domnului Orban, dar m-as fi asteptat sa se situeze mult mai aproape de presedinte in ce priveste increderea romanilor.Imi pun in mintea mea o intrebare: este domnul Orban un lider-locomotiva, capabil sa tracteze trenul liberal la drum greu, sau trenul impinge locomotiva, ca nu cumva sa stea in loc?Asa ceva n-ar fi in traditia liberalilor. Ei au fost totdeauna tractati exemplar. In momentul de deruta din 1989, aparea ca unacel Radu Campeanu, sub presedintia caruia a reinviat, ca pasarea Phoenix, Partidul National Liberal. Alaturi de el s-au etalat nume cu rezonanta in public: Dan Amedeo Lazarescu, Valeriu Stoica, Nicolae Enescu, I.V. Sandulescu, Mircea Ionescu Quintus.Nu neg meritele domnului Orban, nu neg faptul ca ceea ce face dansul in aceste zile nu suporta compartie cu ceea ce facea Dancila sau altii ca ea, nu neg ca suporta eroic tracasarile majoritatii diabolice din Parlament, dar nici nu mi se pare ca echivalentul stindardului Bratianu de altadata este emblema Orban.In plus, n-am obervat sa roiasca in jurul lui intelepti tot unul si unul, personalitati pentru care interesul national este un scop in viata, asa cum roiau in jurul Bratienilor, a lui Sturdza sau Duca.Mi se pare socant faptul ca, dintre cele 25 persoane pe care le interoga BCS, doar cateva sunt personalitati cu adevarat reprezentative. La numeri cu degetele de la o mana.Penuria de lideri autentici, lipsa acelor oameni de la care radiaza intelepciunea, capabili sa induca empatia in jurul lor, se vede de la distanta. N-am descoperit-o eu, este bine cunoscuta, iar raspunsul standard la asemenea observatie face trimitere la scrutin: vin alegerile, iar stampila va fi in mana noastra.Sa nu ne imbatam cu apa chiora. Ce facem cu stampila? Stampilam lista unora, respectiv cu pricopsitii lor, sau lista altora, respectiv cu alti pricopsiti. Daca nu ne place nici o lista, nici cealalta, stampilam listele partiduletelor, ca sa intre in Parlament Tariceanu, PMP, UDMR sau eventual un nou pricopsit.In opinia mea, solutia nu este in mana alegatorului. In mana lui este doar stampila, adica hotararea de a alege intre mai multe rele. Adevarata solutie este tot la partide.A sosit momentul ca intreaga clasa politica sa se reformeze. Insesi partidele politice ar trebui sa intocmeasca asemenea liste, incat sa se vada de la distanta ca acolo sunt alti oameni decat cei compromisi, oameni in afara de orice banuiala privind coruptia, abuzurile, tinuta etica sau morala.Daca partidele sunt hotarate sa scoata tara de pe linia moarta in care a intrat si au curajul sa abandoneze clientelismul politic, atunci noul Parlament va fi cu adevarat reprezentrativ. Dar apare o intrebare delicata: va avea curajul vreun lider sa nu-l mai propuna tot pe Tariceanu, tot pe Iordache, Nicolicea, Olguta Vasilescu, Dancila, Ponta, Tudose, Ciolacu, Teodorovici, Corlatean, Fifor, Valcov, Codrin Stefanescu, Catalin Radulescu-Mitraliera, si multi altii?Vor avea curajul si liderii celorlalte partide sa faca la fel? Daca vor avea, este foarte bine, dar daca unii nu vor avea, abia atunci alegatorul va sti pe cine sa trimita la cosul cu gunoi al istoriei.