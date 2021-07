Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, înregistrat pe ascuns într-o discuție cu un director: „Eu mă bucur că-mi dă domnul Fritz liber ca să intru într-un conflict deschis cu dumneavoastră” AUDIO

Site-ul Vocea Timişului a publicat o înregistrare în care Ruben Laţcău îl ameninţă pe Culiţă Chiş, iar la un moment dat îi spune: ”Dacă intrăm într-un conflict deschis, să ştiţi că eu mă bucur. Eu mă bucur că-mi dă domnul Fritz liber ca să intru într-un conflict deschis cu dumneavoastră”.„Conflictul cu noi o să-l pierzi. Nu ai cum să-l câștigi”, mai amenință viceprimarul Lațcău.La un moment dat, viceprimarul îl întreabă pe Chiș dacă deține anumite terenuri în Timișoara: „N-aveți teren? N-aveți? Pfff..Scoatem CF-urile?”.În urma publicării înregistrării convorbirii dintre cei doi, viceprimarul Ruben Laţcău a explicat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook , că ”înregistratul conversaţiilor profesionale” l-a şocat cel mai tare.”De când am intrat in funcţie nu am atacat nominal nici un funcţionar, am făcut asta din profesionalism si respect pentru instituţie. De fel sunt un tip sincer si tranşant, aşa că funcţionarii cu care lucrez şi pe care îi coordonez ştiu de la mine exact ce părere am de munca lor sau de modul in care vom colabora pe viitor. Evident, aceste discuţii sunt pentru mine confidenţiale. Să reorganizezi un director general titular dintr-o instituţie publică e destul de complicat.Sistemul a fost construit in 30 de ani in aşa fel încât funcţionarii să aibă super drepturi. I-am propus lui Chiş de la început, pentru a evita un război care să afecteze direcţia tehnică, să facă un pas in spate. Acesta a acceptat iar vreme de 3 luni de zile am aşteptat să se ţină de cuvânt. Nu a făcut acest lucru, ci a început să submineze din interior instituţia, să o ia pe cont propriu şi - să facă înregistrări”, a scris Ruben Laţcău.Viceprimarul mai scrie că ”o gaşcă de funcţionari” care încă sunt fideli fostului primar, Nicolae Robu , umblă prin primărie cu microfoane şi telefoane.”Înregistratul conversaţiilor profesionale a fost poate lucrul ce m-a şocat cel mai tare in Primăria Timişoara. O gaşcă de funcţionari fideli fostului primar umblă prin primărie şi în şedinţe cu microfoane si telefoane, poate-poate vor înregistra ceva ce scos din context să prezinte un avantaj. Să fie o monedă de schimb - cu politicianul sau dacă nu cu presa. Şi aici mă întorc la fostul primar.Chiş va pleca şi în câţiva ani îl vor uita toţi, au fost oameni mai puternici in PMT care au fost uitaţi. Dar mă gândesc la Robu pentru că ştiu că a vrut şi el să îl schimbe pe Culiţă la început de mandat in 2012, dar prin înţelegere Culiţă i-a promis că termină Jiul în 3 luni - dacă nu pleacă. Jiul nu a fost gata, dar Culiţă a rămas şi a primit mai multă putere. Oare câte înregistrări nu are omul ăsta cu cei ce s-au perindat prin demnităţi în ultimii 20 de ani. Eu unul nu am nici o emoţie cu aceste înregistrări. Doar că ar trebui să-mi exersez dicţia”, a mai scris Laţcău.