Institutul Cantacuzino implineste 100 de ani. Klaus Iohannis si Florin Citu, prezenti la ceremonie

Potrivit MApN, manifestarea, care marcheaza debutul seriei de activitati "Anul Centenarului Institutului 'Cantacuzino"', cuprinde o ceremonie militara de decorare, dezvelirea unei placi jubiliare si alocutiuni ale invitatilor.De asemenea, va fi prezentat filmul aniversar "Pecete pentru viata", realizat de Studioul Cinematografic al Armatei.Institutul "Cantacuzino" a fost infiintat la 1 aprilie 1921, prin Inaltul Decret emis de Regele Ferdinand I, sub denumirea de Institutul de Seruri si Vaccinuri "Dr. I. Cantacuzino".Profesorul Cantacuzino fondase si conducea Laboratorul de Medicina Experimentala inca din 1901, de cand fusese numit profesor la Facultatea de Medicina din Bucuresti. Acest laborator, pe langa activitatile didactice si stiintifice, a avut drept sarcina, in 1904, aceea de a prepara serul antistreptococic si serul antidizenteric, doua premiere pe atunci, de stricta necesitate pentru medicina romaneasca.De-a lungul unei perioade de aproape 100 de ani, in Institutul 'Cantacuzino' s-au efectuat cercetari in toate domeniile importante ale microbiologiei si stiintelor conexe, s-au produs o serie de vaccinuri si seruri terapeutice, specialistii sai fiind implicati in activitati de sanatate publica, de supraveghere epidemiologica a teritoriului, de documentare si pregatire a personalului medical de specialitate, potrivit prezentarii de pe site-ul institutiei.Institutul "Cantacuzino" are o serie de colaborari cu institute si universitati din Franta, Moldova, Germania, Italia, Statele Unite, Marea Britanie, Ungaria, Grecia, Japonia, Rusia, Ucraina etc.Institutul editeaza revista in limba engleza Romanian Archives of Microbiology and Immunology. Publicatia a fost fondata de profesorul Ion Cantacuzino in anul 1923.Din 2017, institutul a fost trecut de la Ministerul Sanatatii in subordinea Ministerului Apararii Nationale, sub denumirea de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", cu scopul de a-l revigora si a se relua productia de vaccinuri si de alte produse prin care a fost renumit.