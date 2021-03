Legea care ii permite lui Raed Arafat sa carantineze de unul singur orice localitate din Romania, asa cum a facut in cazul Timisoarei. Toate partidele au votat-o

Pe retelele sociale a inceput sa fie ridicata problema legalitatii ordinului emis de Raed Arafat, in conditiile in care Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic prevede, la art.12, urmatoarele: "Carantina zonala se instituie prin ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau al persoanei desemnate de acesta, in baza hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta, la propunerea directiei de sanatate publica teritoriale si cu avizul Institutului National de Sanatate Publica".Prefectul judetului Timis, Zoltan Nemeth ( USR ), a declarat pentru Adevarul ca Raed Arafat a emis ordinul de carantinare a Timisoarei pentru 24 de ore in baza articolului 7 ind.1din OUG 11/2020 care prevede ca: "pentru situatiile in care exista un risc iminent pentru sanatatea publica se imputerniceste secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sau inlocuitorul legal al acestuia sa dispuna prin ordin orice masuri necesare pentru prevenirea si combaterea efectelor, inclusiv stabilirea unor zone de carantina, restrictii temporare de circulatie, precum si masuri de evacuare, care sunt obligatorii pentru toate institutiile publice centrale si locale".Ordonanta de Urgenta care ii da puteri depline lui Raed Arafat a fost aprobata prin Legea 20/2020 , cu unanimitate de voturi. Practic, toate partidele parlamentare din legislature trecuta au aprobat articolul ii permite lui Raed Arafat sa instituie carantina.Introducerea articolului a fost sustinuta in Parlament de insusi Raed Arafat . "Si amendamentul care vine dupa art. 7 abiliteaza secretarul de stat - seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta sa poata sa emita dispozitii/ordine care sa permita luarea unor masuri imediate, cand sanatatea persoanelor sau a populatiei este in pericol. Deci, rugamintea noastra este de a vota ordonanta si amendamentele care au fost adoptate la Senat si la Camera Deputatilor. Multumesc", a fost interventia lui Arafat in plenul Camerei Deputatilor.