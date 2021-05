A fost publicata lista contractelor incheiate de Ministerul Economiei in 2019. Ministrul Nasui: "Transparenta 100%"

"Continuam publicarea contractelor cu statul de la Ministerul Economiei. Am publicat deja contractele pe anul 2020, acum s-au finalizat de incarcat si cele de pe 2019. Toate documentele sunt acum disponibile pe sectiunea creata special pe site-ul Ministerului Economiei ", a anuntat Claudiu Nasui , pe Facebook Ministrul a mai spus ca spera ca modelul sa fie preluat de toate institutiile publice ale statului Roman."Transparenta realizata intr-un mod care faciliteaza verificarea modului in care se cheltuie banii contribuabililor trebuie sa devina standardul in administratia publica si in organizatiile care utilizeaza fonduri publice.Toti contribuabilii ar trebui sa poata vedea cum sunt cheltuiti banii luati prin taxe si impozite de catre oamenii care se afla la conducerea institutiilor publice.Daca statul vrea sa fie eficient in taxare, trebuie sa devina eficient si in transparentizare. Atunci cand vom avea certitudinea ca banii nostri nu vor mai fi furati de aceleasi mafii de partid , va creste si conformarea voluntara", a mai scris Nasui, pe Facebook.