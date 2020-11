Ludovic Orban il acuza pe senatorul USR George Dirca de "distrugerea solidaritatii" Opozitiei din Senat

Intrebat despre atacurile din Senat privind initiativa "Fara penali in functii publice", Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Realitatea Plus ca totul a pornit de la PSD."PSD a votat o lege care a instituit competenta Parlamentului de a hotari data alegerilor. Evident ca noi am atacat-o la CCR pentru ca nu poti sa pui lupul paznic la stana. Un parlamentar nu raspunde pentru voturile pe care le da in Parlament. Daca proiectul de lege prin care Parlamentul decide data alegerilor, nu intra pe ordinea de zi sau nu este adoptat, niciun parlamentar care voteaza impotriva nu este sanctionat. Si atunci in ce situatie ajungem? In care nu mai putem tine alegeri. Daca nu mai putem tine alegeri inseamna ca nu mai avem democratie in Romania si raman in functie Parlamente expirate cum e actualul Parlament din Romania care pe data de 20 decembrie isi incheie mandatul conform Constitutiei pentru ca asta e mandatul, de 4 ani. Democratia insemana delegarea puterii de la cetatean catre forul reprezentativ care este Parlamentul pe perioada limitata de timp. Bun, deci Parlamentul a dat aceasta lege. Ce a zis CCR cand am atacat si noi si presedintele Romaniei aceasta lege? A spus ca e constitutionala aceasta lege care e curat neconstitutionala numai ca noi ca Guvern care am atacat legea, ei s-au legat de hotararea noastra de guvern si au spus ca daca legea intra in vigoare, hotararea de guvern nu mai este valabila. Va dati seama? ", a declarat Ludovic Orban.Premierul a adaugat ca se doreste reformarea CCR, chiar daca e nevoie de modificarea Constitutiei Romaniei."Garantam reformarea CCR. Punem pe alte baze, chiar daca va fi nevoie de o modificare a Constitutiei, legea o schimbam cu siguranta. Acolo nu mai trebuie pusi oameni politici, care sa reprezinte interesele unor oameni politici, acolo trebuie pusi profesionisti cu cariera respectabila in spate, care sa aiba o experienta in magistratira, care sa fie judecatori, care sa aiba cu adevarat o experienta prodigioasa si care poate sa devina inclusiv inamovibili. Sau sa ne gandim ca nu mai e necesara o Curte Constitutionala numita in felul acesta, politic. Se poate exersa controlul de constitutionalitate de ICCJ", a declarat Orban.Ludovic Orban a explicat cum opozitia din Senat a organizat un boicot pentru a nu se putea intruni plenul care sa adopte legea care ar fi putut anula alegerile din 6 decembrie."La Senat ce s-a intamplat? Dupa decizia CCR evident, legea s-a dus la presedinte , iar presedintele a formulat o cerere de reexaminare in care a solicitat Parlamentului naumite lucruri. Ca sa putem tine alegeri, legea nu trebuie sa intre in vigoare pana in data de 6 decembrie. Asta trebuie sa stie toti romanii. Daca intra in vigoare pana in 6 decembrie, insemana ca nu se mai pot tine alegeri democratice in Romania. Presedintele a trimis cerere de reexaminare si noi am reusit sa blocam Biroul Permanent al Senatului pentru ca un reprezentant al PSD nu mai vrea sa auda de PSD si nu a mai venit la nicio sedinta si in plus a fost ales presedintele Consiliului Judetean in Ialomita si si-a dat demisia. Am instituit un boicot, alaturi de partidele din opozitie . Fara un Birou Permanent nu se poate intruni plenul Senatului, deci am hotarat sa oprim PSD sa faca un rau Romaniei", a declarat Orban.Premierul a adaugat ca un senator de la USR a reusit, totusi, sa asigure cvorumul de la Senat pentru convocarea plenului."Ne-am trezit, marti, ca un senator USR din Biroul Permanent, Dirca, nu spun intamplator, e cel care s-a ales alaturi de Florin Iordache in conducerea Consiliului Legislativ. Dirca a venit la Biroul Permanent, a distrus practic solidaritatea opozitiei asigurand cvorumul pentru Biroul Permanent si a permis convocarea Senatului. PSD are doua obiective: primul, acela de a isi reface majoritatea in Biroul Permanent prin alegerea a 2 reprezentanti care trebuie votati de plen si al doilea sa respinga cererea de reexaminare a presedintelui. Serban Nicolae care a plecat din PSD si care nu mai poate sa detina functia de presedinte a Comisiei Juridice pentru ca a parasit PSD, el a convocat Comisia Juridica. De ce a convocat Comisia Juridica, abuz in functie, clar, uzurpare de calitate, a convocat Comisia Juridica sa dea raport de respingere a reexaminarii astfel incat plenul Senatului care a fost convocat prin prezenta senatorului Darca de la USR sa poata sa respinga cererea de reexaminare", a explicat primul ministru.Ludovic Orban a adaugat ca social- democratii nu vor sustine initiativa Fara penali in functii publice, avand in vedere ca senatorii PSD s-au aflat alaturi de cei anchetati penal."Al treilea obiectiv a fost sa ii pacaleasca pe cei de la USR ca le voteaza initiativa Fara penali. Cum poate cineva din USR sa fie atat de naiv incat sa isi imagineze ca un Senat in care jumatate din senatori sunt pesedisti, care au macelarit legile justitiei, care au respins orice cerere de anchetare penala, cum sa isi imagineze cineva normal la cap ca se poate aduna doua treimi pentru astfel de initiativa, repet, Fara penali cu o majoritate de senatori PSD care au fost cu cei care s-au aflat in anchete penale. Pai asta e noaptea mintii. Noroc ca nu s-au dus in sala ca i-am convins sa nu se duca in sala pentru ca daca se intrunea plenul se intamplau trei lucruri: se respingea cererea de reexaminare si riscam sa nu mai avem alegeri pe 6 decembrie, se respingea initiativa Fara penali si ei recapatau control asupra senatului", a mai declarat Orban.