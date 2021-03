Marcel Ciolacu, despre greva de la metrou: "Nu a fost niciun scandal. Cum adica sunt teroristi cei de la metrou?"

Ultimul anunt facut de premierul Citu pe tema grevei de la metrou

"Nu a fost niciun scandal la metrou. Cand nu iti convine ceva, cand esti la guvernare, nu poti sa ii faci pe toti teroristi. Nu poti sa ii jignesti pe oameni. Cum adica sunt teroristi cei de la metrou?Ce au gresit sindicalistii este faptul ca trebuiau sa faca o conferinta de presa, presupun ca a fost ceva spontan, trebuiau sa anunte situatia in care se afla. Nu s-a mai discutat daca sunt indreptatiti sau nu sa isi revendice anumite drepturi. Dar tu, guvern , nu ai niciun drept sa iesi sa faci teroristi sindicalistii si romanii pentru ca ei vad lucrurile altfel decat tine", a declarat Marcel Ciolacu, duminica, la Prima TV.Ciolacu a vorbit despre lipsa de comunicare intre Ministerul Transporturilor si conducerea Metrorex."De ce s-a ajuns aici? Nu cumva e o lipsa de comunicare intre Ministerul Transporturilor si conducerea Metrorex si oamenii de la Metrorex? Au fost schimbate consiliile de administratie de la Metrorex? Ei, acum ar trebui schimbate din nou. Am vazut si ministrul de Interne ca a acuzat.Domnul Bode nu a fost cumva ministrul Transporturilor? Un an si ceva, pana acum? care este singurul ministru care a luat masuri impotriva acelor spatii comerciale despre care discutam? Domnul Lucian Sova a luat aceste masuri. Nu stiu ce este legal sau nu acolo. Eu cu domnul Radoi am comunicat ultima oara cand eram vicepremier . Probleme de serviciu, era normal", a declarat Ciolacu.Liderul PSD este de parere ca angajatii metroului bucurestean au fost indreptatiti sa ceara unele drepturi."Cred ca au fost indreptatiti sa ceara anumite drepturi. Trebuiau sa comunice. Poate au fost tratati cum sunt tratati romanii, arogant. Stiti care este rolul Avocatului Poporului? De a monitoriza puterea. Normal ca Avocatul Poporului spune si urmareste ca drepturile mele, ale dumneavoastra, ale romanilor, sa nu fie ingradite, sa fie respectata Constitutia. Vii la guvernare si spui, trebuie sa schimbam Avocatul Poporului. Cine a auzit de asa ceva? Ala e rostul Avocatului Poporului.Am fost acuzati ca am atacat statul de drept. Acelasi lucru il fac si ei. Schimbarea de la TVR si radio. Sunt televiziunile publice. Schimbi consiliile de administratie. Nu vii si tragi la sorti, stim toti, a zis primul ministru, ca s-a tras la sorti fiecare ce are. Asta e depolitizarea?", a declarat Marcel Ciolacu.Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri, dupa ce cateva sute de angajati ai Metrorex au cobotat pe calea de rulare.Metrorex a depus o plangere pentru incalcarea legii privind terorismul, iar ministrul Transporturilor Catalin Drula a depus o plangere la DNA.Premierul Florin Citu a anuntat duminica, 28 martie, masuri dupa protestul de la metrou pe care-l considera ilegal. Premierul cere recuperarea prejudiciului de la cei care se fac vinovati, constituirea Metrorex ca parte civila in procesul de recuperare a sumelor, dar si reducerea salariului cu o zi pentru toti cei care au participat. "Nu voi permite sa fim santajati", a afirmat premierul.