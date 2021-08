Marcel Ciolacu, despre poza în care apare alături de Omar Hayssam: „Era vreun terorist? Atunci mergea pe avioane cu preşedinţii statului”

Prezent miercuri la o emisiune la postul B1 TV, Ciolacu a fost întrebat despre fotografia, făcută în urmă cu aproximativ 20 de ani şi apărută în spaţiul public, în care apare alături de sirianul Omar Hayssam."Am făcut vreo infracţiune? Era vreun terorist Omar Hayssam? Eu îmi aduc aminte că, atunci, mergea pe avioane cu preşedinţii statului. De ce nu îi sunaţi de foştii preşedinţi, pe domnul Băsescu? Am explicat acea poză.Am fost la o vânătoare, am fost invitat, ca şi domnul Omar Hayssam. Poza este mult mai mare şi am fost tăiat doar eu. Întotdeauna la sfârşitul vânătorii se face un tablou cu vânatul şi vânătorii. Nu am mai fost la vânătoare de vreo trei ani de zile. În principal, am vânat porci mistreţi. Am o înclinaţie mare către porci, de obicei. Niciodată căprioare, urşi. Cu porcii am avut", a spus Ciolacu.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , a declarat săptămâna trecută că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a devenit "un veritabil telejustiţiar" la televiziunile "de casă" ale partidului, dar în urmă cu 20 de ani mergea la vânătoare cu Omar Hayssam - condamnat la 23 de ani de închisoare, "găsit vinovat de terorism şi de alte infracţiuni".