Marcel Ciolacu, despre episodul in care i-au "sarit" banii din buzunar: "Am primit de la prieteni foarte multe portofele"

Marcel Ciolacu a vorbit, marti seara, la Kanal D, despre momentul in care i-au iesit banii din sacou intr-o conferinta de presa.Liderul PSD a precizat ca 500 de lei au iesit din haina, 800 de lei fiind intreaga suma pe care o avea de platit pntru niste produse de ingrjire stomatologica."Am primit de la prieteni foarte multe portofele cadou. Rar se intimpla sa am mai mult de 200 - 300 de lei in buzunar, in rest achit cu cardul", a declarat Ciolacu.In 18 martie, Marcel Ciolacu a vorbit doua minute la o conferinta de presa in timp ce din buzunarul interior al sacoului ii ieseau mai multe bancnote.Imaginea a devenit virala, fiind distribuita inclusiv de catre Ciolacu.Ulterior, liderul PSD a explicat ca nu are portofel.