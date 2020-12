Mesajul Guvernului de Anul Nou: Se incheie un an greu. Sa incepem 2021 cu incredere ca vom trece cu bine incercarile pandemiei

"Se incheie un an dificil, in care am resimtit cu totii presiunea crizei sanitare si a restrictiilor care ne-au schimbat viata radical. Depinde de fiecare dintre noi sa depasim cat mai curand aceasta perioada, protejandu-ne sanatatea si protejandu-i pe cei dragi noua. Sa incepem anul 2021 cu incredere ca vom trece cu bine incercarile pandemiei, pentru ca viata sa revina cat mai curand la normal.Un an nou cu sanatate, bucurii si impliniri pentru fiecare roman! La Multi Ani!", este mesajul postat, joi seara, pe pagina oficiala a Guvernului. Palatul Victoria a fost iluminat in culorile Tricolorului.