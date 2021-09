Cine ar putea prelua ministerele rămase libere după demisia miniștrilor USR PLUS. Dan Vîlceanu, posibil înlocuitor al lui Cătălin Drulă

Potrivit unor surse liberale, ministru interimar al Transporturilor, în locul lui Cătălin Drulă, ar urma să fie ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ar urma să preia interimar și Ministerul Sănătății, iar în locul lui Ciprian Teleman la Ministerul Cercetării ar urma să fie numit interimar ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.Premierul Florin Cîțu ar urma să preia interimatul de la Ministerul Fondurilor Europene, iar Virgil Popescu , ministru al Energiei, ar urma să fie numit interimar la Ministerul Economiei în locul lui Claudiu Năsui Miniștrii USR PLUS au anunțat luni seara , 6 septembrie, că demisionează din Guvernul condus de Florin Cîțu. Cristian Ghinea a finalizat PNRR și a trimis la Bruxelles toate documentele necesare și luna aceasta va primi aprobare de la Comisia Europeană.Toate acestea s-au întâmplat într-o singură zi. Noi am rămas pe poziții, dar văzând ce s-a întâmplat, am decis că nu putem merge mai departe.Este legitimă lupta internă într-un partid , dar atunci când ea e risipită, nu putem să mergem mai departe.Florin Cîțu a dinamitat coaliția, nu mai poate fi premier , de aceea miniștrii își dau demisia”, a declarat Dan Barna