Lucian Bode, despre pensionara Irina Alexe, numita secretar de stat in MAI: "Ii voi solicita sa renunte la una dintre cele doua"

"Sunt convins ca, atunci cand va avea posibilitatea legala, va face acest lucru", a afirmat Bode, precizand ca propunerea pentru numirea acesteia a fost facuta in cadrul coalitiei de catre PLUS.Lucian Bode a fost intrebat, miercuri seara, la Realitatea PLUS, despre numirea Irinei Alexe in functia de secretar de stat la MAI si a afirmat: "Doamna Irina Alexe a fost numita secretar de stat in MAI. Numirea si eliberarea seretarilor de stat este atributul primului-ministru (...) Suntem intr-un guvern de coalitie si in acesta ministerele au fost negociate intre parteneri, iar pozitiile de secretari de stat de asemenea. USR PLUS, mai exact PLUS, a venit cu aceasta propunere".Bode a precizat ca isi doreste secretari de stat competenti si, daca pensia speciala este singura problema a Irinei Alexe, ii va cere sa renunte la pensie sau salariu."Daca cea mai mare problema pe care o are doamnei Irina Alexe este pensia pe care o incaseaza eu spun astazi public, fara sa ma consult cu domnia sa, ca ii voi solicita sa renunte la una dintre cele doua - la pensie sau la salariu. Sunt convins ca, atunci cand va avea posibilitatea legala, va face acest lucru si va renunta la pensie si va ramane la indemnizatie. Suntem in coalitie si ne asumam toate numirile, indiferent din partea carui partener vin", a mai declarat Bode.Acesta a adaugat ca "evaluarea unui secretar de stat trebuie facuta in baza activitatii, nu a eventualelor chestiuni din trecutul sau".Potrivit Hotnews, Irina Alexe s-a pensionat in 2016, la 42 de ani, iar la momentul acela avea o pensie speciala de 13.000 de lei.Recent, ministrul Muncii, Raluca Turcan , a anuntat ca se lucreaza la un proiect de lege , astfel incat sa nu se mai poata cumula pensia cu salariul de la stat."Acest proiect incurajeaza mult munca in sistemul public, mentinerea in viata activa si respectarea unui principiu firesc, unui principiu moral - sa nu poti sa cumulezi doua surse publice de venit in acelasi timp", a explicat Turcan.