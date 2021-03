Ministrul Sanatatii acuza liberalii de "coafarea" cifrelor pandemiei inainte de alegeri: "Nicaieri in Europa nu s-a mai procedat asa"

Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru ( PNL ) a semnalat, instr-o postare de pe pagina sa de Facebook , ca in contextul cresterii ratei de infectare din Bucuresti "conteaza mult cata credibilitate are persoana care face declaratii si, binenteles, ce declara"."Afirmatii oficiale/politice gen - nu am incredere in cifre/cifrele sunt altele, s-ar putea sa evolueze lucrurile asa sau invers (fara sa se indice argumentele), eu o sa fac cum vreau ca sa arat ca pot - nu doar ca nu ajuta, dar sporesc ingrijorarea", a scris Violeta Alexandru.Comentariul ministrului SanatatiiPostarea Violetei Alexandru a fost comentata de Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, care a reclama o "coafare" a realitatii dinainte de alegeri prin realizarea unor calcule "inovative"."Draga Violeta, avem nevoie sa construim incredere si vom reusi doar daca spunem mereu adevarul. Felul "inovativ" in care a fost calculata incidenta inainte de alegeri mi-a ridicat cateva semne de intrebare:1) din calcul au fost eliminate cifrele din focare - nicaieri in Europa nu s-a mai procedat asa;2) din calculul incidentei la 14 zile au fost "pierdute" vreo doua zile.Astea sunt "artificiile" de anul trecut pe care le-am descoperit cu surprindere si mai mult decat atat.Pana sa vorbim despre cum comunicam, ceea ce comunicam ar trebui sa fie cat mai aproape de adevar. Conteaza, mai ales in situatii de genul asta. Altfel ne furam singuri caciula mintindu-ne frumos.Banuiesc ca nu stiai despre "inovatiile" de mai sus. Asta poate iti lamureste de ce am spus zilele trecute ca "cifrele sunt altele" ", a scris ministrul Sanatatii, pe Facebook.Comentariul lui Vlad Voiculescu nu a primit un raspuns din partea Violetei Alexandru.