Noi termene pentru motivarea sentintelor judecatoresti. Propunerea, pe ordinea de zi a Senatului

Propunerea legislativa, care a intrat pe 28 aprilie in circuitul parlamentar, este initiata de senatorii Anca Dragu ( USR -PLUS), Alina Gorghiu si Iulia Scantei ( PNL ) si deputatul Ioan Cupsa (PNL).Comisia juridica a acordat, saptamana trecuta, proiectului de act normativ raport de admitere cu amendamente , astfel ca, de la incheierea procesului, judecatorii au la dispozitie, in cazuri exceptionale, maximum 120 de zile (fata de 90 de zile cat prevedea propunerea legislativa in forma initiatorilor sau 30 de zile - forma in vigoare a Cpp) pentru pronuntarea sentintei si motivarea hotararii lor."Deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii se fac intr-un termen de maximum 60 de zile de la inchiderea dezbaterilor. In cazuri temeinic justificate, daca deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc in termenul prevazut, instanta poate amana succesiv pronuntarea, fiecare amanare neputand depasi 30 de zile. In toate cazurile, deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc mai tarziu de 120 de zile de la inchiderea dezbaterilor", prevede amendamentul.Legea in vigoare prevede un termen de maxim 15 zile, iar proiectul USR PLUS propunea un termen de maximum 30 de zile.Prin propunerea legislativa au fost reglementate si situatiile in care judecatori, membri ai completului, sunt impiedicati (de exemplu, prin pensionare) sa semneze motivarea hotararii."Daca vreunul dintre membrii completului de judecata este impiedicat sa semneze, hotararea se semneaza in locul acestuia de presedintele completului. Daca si presedintele completului este impiedicat a semna, hotararea se semneaza de presedintele instantei", se mai arata in propunerea legislativa.Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat ca varianta unei propuneri legislative pentru modificarea Codului de procedura penala care sa fie in acord cu decizia CCR a fost aleasa in locul unui proiect al Ministerului Justitiei pentru a da un semnal ca actul normativ este asumat in coalitia de guvernare.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a apreciat ca proiectul de act normativ ofera "o noua viziune asupra drepturilor justitiabililor"."Este de asteptat ca la inceput sa fie o perioada mai grea la motivarea dosarelor, dar pe masura ce vor fi solutionate cat mai multe dosare, vor intra intr-o normalitate si din punct de vedere al respectarii dreptului la aparare, consider ca este un pas inainte. (...) Semnalele care au venit din partea magistratilor, judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatorilor curtilor de apel, tribunalelor, din partea CSM au fost unanime si anume ca un termen maximal de 90 de zile ar conduce mai degraba la o calitate redusa a solutiilor, graba cu care s-ar putea pronunta aceste solutii date pe fond ar putea sa impieteze asupra calitatii. (...) Si s-a ajuns la o situatie de echilibru - 120 de zile, in situatii exceptionale", a afirmat Stelian Ion, dupa dezbaterile din Comisia juridica a Senatului.