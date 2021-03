Nemultumiri in PNL din cauza unor ministri USRPLUS. Critici si la adresa lui Citu din partea apropiatilor lui Orban

Daca zilele trecute reprosurile liberalilor erau la adresa lui Vlad Voiculescu , ministrul Sanatatii, de data aceasta nemultumuirile l-ar viza pe ministrul Economiei, Claudiu Nasui.Virgil Guran, apropiat al lui Ludovic Oraban, presedintele PNL, a reprosat proasta comunicare din Guvern si l-a criticat pe premierul Citu, mai arata Digi 24. Principala numultumire in randurile liberalilor apropiati de presedintele PNL la adresa premierului este ca acesta nu a finalizat numirile de secretari de stat propusi de partid "In interiorul partidului sunt foarte multe puncte de vedere expriamte. Eu am convingerea ca toti reprezentantii PNL vor fi desemnati in functiile de demnitate publica. Premierul face numiri in fiecare zi. Probabil face si evaluari personale. Am incredere ca premierul va finaliza procedura de numire", a declarat Ludovic Orban , la finalul sedintei.In aceeasi sedinta, liberalii au discutat si despre motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Economiei Claudiu Nasui. Nemultumiti de activitatea acestui ministru, unii liberali senatori au amenintat ca chiar ca ar putea vota motiunea depusa de PSD.Pe tema motiunii simple care-l vizeaza pe Claudiu Nasui, presedintele Ludovic Orban a cerut un vot in BEX."Am mandatat senatorii sa voteze impotriva motiunii initiate de PSD. A fost un vot impotriva acestei decizii. E democratie in partid. Am stabilit clar pozitia politica, pe de alta parte noi sustinem implementarea eficenta si rapida a tuturor programelor pentru mediul de afaceri. Trebuie crescuta viteza de evaluare si aprobare", a mai declarat Ludovic Orban la finalul sedintei BEX.