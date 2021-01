Nicolae Robu, despre anul 2020, in care a fost "zdrobit" in alegeri de Dominic Fritz: "A fost foarte bun, nu excelent"

"A fost un an foarte bun. Nu excelent. Excelent ar fi fost daca n-ar fi existat COVID si daca as fi castigat alegerile. Existand COVID si eu necastigand alegerile, il consider (n.r. anul 2020) doar foarte bun", arata Robu, pe pagina sa de Facebook.Fostul primar al Timisoarei a prezentat o lista lunga de realizari pentru care considera ca 2020 a fost un an "foarte bun"."A fost un an foarte bun pentru ca am fost sanatos si au fost sanatosi toti membrii familiei mele, toti cei dragi si acesta este cel mai important lucru; faptul ca m-am imbolnavit de covid devine nesemnificativ, din moment ce am trecut rapid, cu bine, fara niciun fel de complicatii, peste boala", scrie Robu.Fostul edil sustine ca un alt motiv pentru care 2020 a fost un an foarte bun a fost acela ca "am primit nenumarate aprecieri si multumiri de la concitatini pentru modul in care am gestionat lucrurile legat de pandemie, ca Presedinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, respectiv pentru pozitiile mele in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta"."A fost un an foarte bun pentru ca am reusit sa asigur - si o spun fara nicio exagerare!- atatia bani cati au fost ceruti de catre conducerea Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes", dar si de catre conducerile celorlalte doua spitale ale Primariei Timisoara si sa obtin, prin demersuri personale, aprobare pentru a ni se livra cu titlu de exceptie de la masurile de interzicere a exporturilor instituite pentru producator -cel considerat cel mai bun din lume!- 10 ventilatoare, la momentul cand niciunde altundeva in tara nu s-a reusit; iar satisfactia launtrica este imensa sa stii ca, prin pozitia ta, prin faptele tale, ai contribuit, desigur, in plan secundar, alaturi de excelentii medici, la salvarea de vieti de semeni", mai spune Robu.De asemenea, fostul primar al Timisoarei mai sustine ca 2020 a fost un an "foarte bun" pentru ca "am reusit, impreuna cu sutele de angajati ai Primariei, cu cei din unitatile subordonate sau apartinatoare, respectiv cu angajatii firmelor partenere, realizari pentru orasul pe care il iubesc, cu care ma mandresc si de care voi ramane mandru intotdeauna".