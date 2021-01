Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, un nou atac dur la adresa administratiei Fritz: "O rusine nationala"

"Incompetenta, bataie de joc la adresa timisorenilor! O adevarata rusine nationala! NATIONALA! Stimati timisoreni, cum va explicati dumneavoastra ca: in Iasi sunt functionale 12 centre de vaccinare; in Cluj sunt functionale 10 centre de vaccinare; in Timisoara sunt functionale 2 centre de vaccinare? Cum va explicati? Astazi am aflat ca, in situatia creata, timisorenii sunt repartizati pt vaccinare la Lugoj, la Deta etc. Asa ceva v-ati dorit cand ati votat, stimati timisoreni?! Sunt convins ca in niciun caz! Aspiratia fireasca, omeneasca, spre mai bine, au fost exploatate cu o totala lipsa de scrupule, prin promisiunile mincinoase "fara numar" pe care dumneavastra, in buna dumneavoastra credinta, le-ati crezut!", a scris Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook Primarul Timisoarei Dominic Fritz a anuntat, sambata, ca in oras vor fi operationalizate doar doua centre de vaccinare, incepand de luni, pentru ca va exista un numar foarte limitat de doze de vaccin disponibile saptamana viitoare. "Echipa noastra din Primarie, dar si companiile private care ne-au sarit in ajutor, continua zi si noapte sa amenajam toate centrele pentru momentul in care vor putea functiona la maxima capacitate", a adaugat edilul.In prezent, la Timisoara sunt functionale doua centre de vaccinare, la Iulius Town (doua fluxuri) si la Spitalul Clinic CF Timisoara. Mai sunt centre de vaccinare la Spitalul orasenesc Deta, Spitalul orasenesc Faget, Spitalul orasenesc Sannicolau Mare, Spitalul Municipal Lugoj, Centrul de la Dumbravita si Centrul de la Ghiroda. Luni, Prefectura Timis a anuntat ca se suplimenteaza cu 9 spatiile de vaccinare in Timis. Se deschid doua centre noi, la Mosnita Veche si Giroc, si se adauga un flux la cel din Lugoj.