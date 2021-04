USR PLUS, asteptat sa anunte numele noului ministru al Sanatatii. Cine este principalul favorit pentru ocuparea functiei

Liderii celor trei formatiuni aflate la guvernare - PNL , USR PLUS, UDMR - au inceput inca de luni discutiile privind deblocarea situatiei dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la portofoliul Ministerului Sanatatii. Marti seara, acestia au anuntat ca au convenit sa semneze o completare a acordului politic, care sa duca la cresterea increderii intre parteneri si imbunatatirea functionarii guvernarii."Am intrat in aceasta discutie in coalitie cu nevoia si increderea ca vom gasi solutiile necesare pentru a asigura buna functionare a coalitiei in continuare si le-am gasit. (...) Toate fortele politice prezente in aceasta coalitie s-au investit si ele cu aceste solutii. Ca urmare a intelegerii din aceasta seara, maine (miercuri - n.r.) vom face o propunere pentru un nou ministru al Sanatatii, propunere pe care o veti afla maine dimineata", a declarat presedintele executiv PLUS, Dragos Tudorache.Liderul liberalilor, Ludovic Orban , a vorbit despre faptul ca formatiunile politice din coalitia de guvernare "sunt constiente de responsabilitatea pe care o au de a asigura buna guvernare a Romaniei"."Dupa doua zile de discutii serioase pe care le-am purtat, am convenit sa semnam o completare la acordul de coalitie , care sa aduca proceduri si puncte de vedere care sa duca la cresterea increderii intre parteneri, la imbunatatirea mecanismelor de functionare a coalitiei", a spus Orban.La finalul discutiilor de marti, premierul Florin Citu a sustinut ca s-a facut un pas important pentru o guvernare mult mai eficienta."Asa dupa cum am spus, coalitia merge mai departe", a anuntat Citu.Vicepremierul Dan Barna , copresedinte USR PLUS, a subliniat ca s-a depasit "o situatie delicata" si a aratat ca functionarea si succesul coalitiei "tin de incredere, respect si reguli".Despre actul aditional al acordului de coalitie, vicepremierul Kelemen Hunor , presedintele UDMR, a sustinut ca acesta nu contine "lucruri extraordinare, extravagante", ci doar "lucruri care vor asigura o functionare coerenta, decizii coerente in coalitie, atat la nivel guvernamental, cat si in Parlament".