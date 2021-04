Ludovic Orban, avertisment dur pentru orice ministru care il ataca pe premier: "Va pleca acasa exact cum a plecat Voiculescu"

"Asteptam sa se termine exercitiul acesta de suparare, de orgolii si sa fie desemnat un ministru de la USR PLUS care sa puna in practica toate obiectivele stabilite prin programul de guvernare.Orice ministru sa stie ca, inainte de a-si ataca premierul, trebuie sa isi scrie demisia. Daca nu si-a scris demisia, trebuie sa stie ca va pleca acasa exact cum a plecat Voiculescu", a avertizat Orban, potrivit Digi24 Liderul PNL a mai declarat ca "in nicio tara democratica din lumea asta niciun ministru nu-si permite sa atace premierul"."Premierul e cel care conduce guvernul, ca atare, daca ataci premierul inseamna ca nu mai ai ce sa cauti in guvernul respectiv.Avertizez ministrii ca nu e o chestiune de moft, e obligatia premierului de a revoca din functie orice ministru care ataca premierul. Daca cineva din guvern vrea sa dea declaratii critice la adresa premierului intai sa scrie demisia, apoi sa dea declaratii critice.Nu e o competitie intre PNL, USR PLUS, UDMR , grupul minoritatilor, e o intelegere pentru guvernarea tarii. Nu e un campionat de orgolii intre oameni care sufera de vedetism. E vorba de o raspundere uriasa pe umerii nostri.Orice ministru sa stie ca, in momentul in care a dat declaratii contra premierului trebuie sa aiba bagajele facute", a avertizat Orban.Ministrul Transporturilor, despre premier : E un "zombie" politic Catalin Drula , vicepresedinte USR PLUS si ministru al Transporturilor, il ataca dur pe premierul Citu pentru decizia de a-l demite pe Vlad Voiculescu si il numeste, intr-un interviu acordat G4media "Un zombie politic" "Dar eu sper - si stiu - ca exista intelepciune, sunt oameni politici maturi, cu capul pe umeri si in PNL, care isi dau seama ca guvernarea nu sta intr-un singur om si ca atunci cand arunci in aer totul cu un gest de imaturitate - eu am cinci ani de experienta politica, nu am 20 sau 30, suficient sa-mi dau seama ca esti un zombie politic in acel moment.Cred ca oamenii responsabili din PNL, presedintele Iohannis inteleg ce s-a intamplat. Din semnalele mele, ei inteleg ce s-a intamplat, ca nu este business as usual, inteleg ca s-a pierdut increderea partenerului de guvernare in premier. A fost o chestiune extrem de grava ce s-a intamplat. Din pacate, cand faci gesturi de asemenea imaturitate, si iremediabile, lucrurile...", a spus vicepresedintele USR PLUS.