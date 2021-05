Ludovic Orban, despre egalitatea de gen: "Statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati"

"Incepand cu anul 2015, 8 mai a devenit Ziua Nationala a Egalitatii de Sanse intre femei si barbati. Activitatea mea parlamentara anterioara, de fost membru al Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati din Camera Deputatilor, in legislatura 2012-2016, mi-a consolidat opinia referitoare la faptul ca generatiile actuale si cele viitoare trebuie educate in spiritul respectarii egalitatii de sanse si de gen.Fara aceasta educatie nu putem pune bazele unui stat democratic si european. Statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati si m-as bucura ca, de la an la an, numarul femeilor care aleg sa intre in politica pe criterii de competenta, profesionalism, activism corect si determinare sa creasca", a scris Orban, sambata, pe pagina sa de Facebook El precizeaza ca Romania, ca si alte state europene, este semnatara unor conventii si tratate internationale care pun accent pe educatie ca mijloc de combatere a discriminarilor, dar si de prevenire a violentei asupra femeilor, punctand ca eliminarea discriminarilor este un deziderat care "poate aduce beneficii indiscutabile"."Eliminarea discriminarilor este un deziderat care poate aduce beneficii indiscutabile. Astfel, potrivit Institutului European pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, imbunatatirea egalitatii de gen in Uniunea Europeana ar genera pana la 10,5 milioane de locuri de munca suplimentare pana in 2050", precizeaza Ludovic Orban Presedintele Camerei Deputatilor le indeamna pe colegele sale, in acest context, sa intre in competitie "de pe picior de egalitate" cu colegii lor de partid "La Camera Deputatilor avem, in prezent, 63 de doamne care isi desfasoara activitatea parlamentara in structurile in care au fost alese. In calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, dar si de presedinte al Partidului National Liberal, sustin, in continuare, eliminarea oricarei discriminari explicite sau implicite si le indemn pe toate colegele mele, indiferent de formatiunea politica la care au aderat sau de doctrina politica pe care au imbratisat-o, sa depaseasca orice fel de bariera scrisa sau nescrisa si sa intre in competitie de pe picior de egalitate cu colegii lor de partid", mai arata Orban in mesajul sau.