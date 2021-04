Pagina de Facebook a USR Tineret, sparta de hackeri. Ce au postat

Inca din timpul noptii, fotografia de profil a fost modificata si au fost postate mesaje ciudate, inclusiv in limba rusa."Radeti la asta putorilor", se arata intr-o postare si "pana se prind astia ce vreti sa va arat? Le-am inchis si grupu' si scos adminii sa ii vad acu", intr-o alta postare.Informatia a fost confirmata de organizatia de tineret a PLUS, tot printr-un mesaj pe Facebook."Suntem tristi ca fratiorilor de la USR Tineret le-a fost sparta pagina de fb si ca au pierdut accesul la ea. Nu vrem sa speculam daca in spatele atacului cibernetic a stat o organizatie politica, un actor statal sau doar un lup singuratic, dar ii sustinem in efortul de a-si recupera accesul", se arata in mesajul postat pe reteaua sociala.Reactiile internautilor n-au intarziat sa apara. Postarile au ajuns la sute de like-uri in cateva minute, dar si comentarii. "Vrem sa faci si la pagina principala usr te rugam din suflet!!!", a scris un utilizator.Pagina "USR Tineret" numara peste 35 de mii de like-uri. Momentan, nu se stie cine se afla in spatele acestei actiuni si daca cei care o administrau mai pot avea acces la ea.