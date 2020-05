Pasii necesari ai resetarii

Iulian Fota este fost consilier prezidential pe probleme de securitate.

Ziare.

com

Vremurile sunt mult prea proaste pentru ca Romania sa o poata scoate la capat fara reforma statului si fara resetare. Insa pentru ca resetarea sa reuseasca o serie de pasi sunt obligatorii. Si daca ideea de reforma este raportata la stat, cred ca ideea de resetare trebuie sa priveasca societatea in ansamblu.Pandemia de COVID-19 va accelera schimbarile prin care sistemul global de state deja trecea. In plus, unele procese vor si amplificate. Elemente de deglobalizare au fost sesizate inca din 2018, cand presa americana a publicat liste cu companiile SUA care luau in calcul mutarea unitatilor de productie din China.Accelerarea si amplificarea acestor schimbari vor obliga si mai mult statele lumii la adaptare. Si se vede deja cu ochiul liber ca intre marii competitori ai lumii s-a declansat si o cursa interna pentru cine isi pune primul tara in ordine.Competitia de mare putere nu poate fi mentinuta pe durate lungi de timp fara o guvernare interna eficienta si fara progres economic. Chiar daca au trecut aproape 30 de ani de la destramarea URSS, lectia nu au uitat-o nici americanii si nici chinezii.Proasta guvernare, esuata in special in faliment economic, iti poate destrama din interior tara mai rapid decat o agresiune militara.In acest nou context global, la nivel de tara, ce ar trebui sa faca Romania pentru a se mentine in cursa pentru beneficiile adaptarii rapide?Asa am obtinut ceea ce am putea denumiIn primul rand, avem nevoie de, de schimbarea majora a premizei principale.In Romania, politica a fost folosita drept cea mai rapida cale de imbogatire. Pentru asta nu este nevoie de studii superioare si nici de educatie, ca sa nu mai vorbim de cariere si performanta profesionala. Tupeul este suficient. Si pentru ca vremurile au fost bune, a tinut.Pretul iresponsabilei guvernari a fost saracirea unei parti largi de populatie. Si, pentru ca si din acea parte unii s-au salvat emigrand, costul nu ne-a deranjat.Odata cu COVID-ul si mai ales odata cu consecintele sale geopolitice si economice, costul proastei guvernari se poate calcula in vieti de romani. Deci daca pana acum proasta guvernare ii saracea, de acum incolo proasta guvernare ii omoara pe romani pe capete.Romanii au murit si pana acum din proasta guvernare, lipsa autostrazilor marind numarul de victime din accidentele de circulatie. Dar acelea au fost morti ACCIDENTALE. In noile conditii, din lipsa de prevedere si buna intentie, romanii morti in urma proastei guvernari vor genera un cu totul alt cost.. "", interesele cetatii trebuie sa fie mai presus de interesele noastre egoiste si de orgolii.In al doilea rand, trebuie sa facem pasul si spre. Puterea nu a fost niciodata un scop in sine, ci o cale de a face lucruri marete.Doar bunele intentii nu vor fi de mare folos. Avem nevoie de. Mediocritatea intelectuala a unei parti importante a clasei politice a generat instabilitate politica si lipsa de viziune.Pentru ca politica nu mai este expresia unei ideologii, a unei gandiri politice, ci doar rezultatul de vointa a lui "", a unui individ, nu trebuie sa fie o surpriza ca durata medie de viata a unui ministru a ajuns in jur de un an de zile.Asa am ajuns ca in zone cheie, precum apararea nationala, unde este nevoie de stabilitate, sa avem si cate trei ministri intr-un an. Si din cauza asta birocratia noastra a ajuns o. Resetare ar fi si. Romania este o "tara strut", care traieste cu capul in nisip, de teama viitorului. Istoric, noi avem o relatie complicata cu viitorul, mai tot timpul temandu-ne de el. De aceea, suntem atat de indragostiti de prezent, deMai tot timpul anii nostri erau ani de medie, mai prosti decat cei care au trecut si mai buni decat cei care vin. Sa ramanem pesimisti, dar sa ne preocupam mai mult de viitor, care trebuie construit. Iar grija fata de viitor inseamna. Strategia este arta si practica pregatirii pentru amenintarile din viitor.Sa predam strategia in scoli, sa invatam sa gandim si sa actionam strategic. Si nici asta nu este usor, pentru ca a actiona strategic inseamna a actiona impreuna. Intr-o tara in care, de dragul ierarhiei, dispretuim idea de retea, intr-o tara care "" (Andrei Plesu), unde interesul individual este mult, mult, mai puternic decat cel colectiv, ideea de strategie nu are cum sa fie populara. Totusi, trebuie sa incercam.Strategia este prin definitie un efort intelectual, ceea ce ne obliga la. Clasa politica, in complicitate cu televiziunile, au distrus ideea de expert.Cum spuneam, pentru a te imbogati rapid, tupeul este de baza, proasta crestere, iar pentru a manipula performant ai nevoie de "tonomate", nu de experti cu prestanta.Ani de zile, specialistii, cu toate pretentiile lor, mai rau au incurcat. Mai au si prostul obicei sa te contrazica.Pandemia ne ajuta si aici. Niciun om politic nu cred ca mai are credibilitate daca spusele sale nu sunt confirmate de un specialist. Or, daca tot am redescoperit importanta specialistului, haideti sa profitam.. Nu o sa fie usor, mai ales intr-o tara cu atatea pseudo-ierarhii. Dar alta cale de viitor nu exista.Haideti sa dam o sansa acelor "" (Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS - n.red.) pe care ii avem si pe zona de economie, de finante, comert si industrie, inclusiv de politica externa sau securitate nationala. Mai ales pe securitate nationala, domeniu poate cel mai afectat de o precara intelegere a teoriei lui.Nici azi multi nu inteleg ca, precum medicina, dreptul sau economia, siNiciun alt domeniu profesional nu este asasinat de "pareristi" precum securitatea nationala. E timpul sa recuperam si cealalta semnificatie a imnului national "Desteapta-te, romane". Fii destept, romane, da o sansa specialistilor!Si daca tot recuperam ideea de specialist, de expert, haideti sa le oferim si conditiile prielnice sa-si faca treaba,pe zona economica, de sanatate publica, buna guvernare si nu in cele din urma, pe relatii internationale si securitate.Suntem singura tara din UE care nu are un institut guvernamental de relatii internationale.Sa nu uitam ca doar cercetarea stiintifica genereaza cunoastere. Iar epoca asta este in principal a cunoasterii, este epoca inteligentei ca resursa principala. Asa s-au dezvoltat in timp Coreea de sud, Israel sau China, investind in inteligenta si cercetare stiintifica.Cercetatorii vor trebui tratati ca medicii, bine platiti, sa ramana in tara, altfel ii vom pierde. In ziua de azi nu se mai ocupa teritoriile pentru resurse naturale, este suficient sa drenezi resursa intelectuala a tarii vizate. Atunci sa vezi "resetare"!